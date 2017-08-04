Домашний плавленый сыр
Преимущество домашнего плавленого сыра перед магазинным в том, что можно «поставить свой акцент», а не довольствоваться готовым. Например, приготовить простой сливочный сыр, а затем добавить сушеные травы, специи, поджаренный бекон, ароматную ветчину, грибы, вяленые томаты, оливки или маслины - словом, все-все, что только можно себе представить. р
Ингредиенты:
Творог — 400 г
Сливочное масло — 50 г
Яйцо — 1 шт.
Сода — 1 ч. л.
Соль — по вкусу
Специи — по вкусу
Приготовление:
1. Творог, желательно домашний, протирается ложкой через сито.
2. Затем добавляем в творог яйцо, сливочное масло, соду, соль.
3. Ставим казан с этой смесью на маленький огонь и начинаем ложкой вымешивать всё это до однородной массы. Если хотите придать плавленому сыру желтоватый цвет - добавьте куркуму.
4. Мешаем непрерывно до тех пор, пока масса окончательно не расплавится и появятся первые пузырьки. Если передержать на огне, может начать отделяться вода и плавленый сыр получится по консистенции похожим на брынзу.
5. Переливаем массу в миску, даём остыть. Плавленый сыр готов.
Очень важное значение имеет качество творога. Если плавленый сыр получится слишком жидким, в следующий раз попробуйте добавить сливки.Мария Зимина