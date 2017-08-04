 
           
Статьи / Мой дом  / 

Готовим дома

Домашний плавленый сыр

Домашний плавленый сыр
 

Преимущество домашнего плавленого сыра перед магазинным в том, что можно «поставить свой акцент», а не довольствоваться готовым. Например, приготовить простой сливочный сыр, а затем добавить сушеные травы, специи, поджаренный бекон, ароматную ветчину, грибы, вяленые томаты, оливки или маслины - словом, все-все, что только можно себе представить. р

Ингредиенты:

Творог — 400 г

Сливочное масло — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Сода — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Специи — по вкусу

Приготовление:

1. Творог, желательно домашний, протирается ложкой через сито.

2. Затем добавляем в творог яйцо, сливочное масло, соду, соль.

3. Ставим казан с этой смесью на маленький огонь и начинаем ложкой вымешивать всё это до однородной массы. Если хотите придать плавленому сыру желтоватый цвет - добавьте куркуму.

4. Мешаем непрерывно до тех пор, пока масса окончательно не расплавится и появятся первые пузырьки. Если передержать на огне, может начать отделяться вода и плавленый сыр получится по консистенции похожим на брынзу.

5. Переливаем массу в миску, даём остыть. Плавленый сыр готов.

Очень важное значение имеет качество творога. Если плавленый сыр получится слишком жидким, в следующий раз попробуйте добавить сливки.

Мария Зимина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Готовим дома Рукоделие и дизайн Цветоводство Праздники Хозяйке на заметку Домашние питомцы Кухни народов мира
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100