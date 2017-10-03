Маринованный лук на зиму – это нечто совершенное

Великолепнейшая заготовка будет идеальным помощником в зимнее время года. Такой лучок можно смаковать как закуску, использовать его как гарнир к любым мясным блюдам, готовить с ним пиццу или другую выпечку. Любая хозяйка найдет применение этой отличной консервации, и поверьте, блюда будут идеальными.

Лук на сутки заливаем холодным рассолом (на 1,25 л воды 100 г соли).

Готовим маринад из яблочного или виноградного уксуса. Кислотность маринада рекомендуется 2,5%-3%, так что обращаем внимание на процент кислотности уксуса.

Для маринада:

500 г воды

500 г яблочного 6% уксуса

300 г сахара

5-6 шт. лаврового листа

18-20 горошин черного перца

9-10 горошин душистого перца

6 стручков острого красного перца "птичий глаз"

3 кусочка мациса (мускатный цвет)

Растворить сахар в воде, довести до кипения, добавить уксус, специи, дать немного покипеть.

Уложить луковицы в банки (лучше в небольшие, чтобы съедать за раз) не более чем на 3/4 объема банок, залить кипящим маринадом.

Далее можно простерилизовать и закупорить, или просто остудить и убрать в холодильник.

Через месяц можно снимать пробу. Лук остается хрустящим и довольно острым, уксус чувствуется, но не забивает вкус. Из-за мациса луковички немного темнеют до бежевого.

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Евгения Примак