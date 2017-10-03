Маринованный лук на зиму – это нечто совершенное
Великолепнейшая заготовка будет идеальным помощником в зимнее время года. Такой лучок можно смаковать как закуску, использовать его как гарнир к любым мясным блюдам, готовить с ним пиццу или другую выпечку. Любая хозяйка найдет применение этой отличной консервации, и поверьте, блюда будут идеальными.
Лук на сутки заливаем холодным рассолом (на 1,25 л воды 100 г соли).
Готовим маринад из яблочного или виноградного уксуса. Кислотность маринада рекомендуется 2,5%-3%, так что обращаем внимание на процент кислотности уксуса.
Для маринада:
500 г воды
500 г яблочного 6% уксуса
300 г сахара
5-6 шт. лаврового листа
18-20 горошин черного перца
9-10 горошин душистого перца
6 стручков острого красного перца "птичий глаз"
3 кусочка мациса (мускатный цвет)
Растворить сахар в воде, довести до кипения, добавить уксус, специи, дать немного покипеть.
Уложить луковицы в банки (лучше в небольшие, чтобы съедать за раз) не более чем на 3/4 объема банок, залить кипящим маринадом.
Далее можно простерилизовать и закупорить, или просто остудить и убрать в холодильник.
Через месяц можно снимать пробу. Лук остается хрустящим и довольно острым, уксус чувствуется, но не забивает вкус. Из-за мациса луковички немного темнеют до бежевого.Евгения Примак