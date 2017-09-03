Диетические блюда из тыквы

Сегодня мы хотим употреблять в пищу не только вкусные, но и полезные продукты. Именно таким продуктом, овощем, является тыква. Полезные свойства тыквы во многом связаны с высоким содержанием каротиноидов. Кроме этого, тыква содержит много клетчатки и витаминов.

1. Тыквенные духовые оладьи

Продукты:

тыква – 200 грамм

яйцо – 1 штука

мука – 4 столовые ложки

мед – 1 чайная ложка

обезжиренный кефир – четверть стакана

растительное масло – 1 чайная ложка

сода и ванилин

панировочные сухари или манка по желанию

Приготовление:

Тыкву натрите: крупная или мелкая терка по желанию. Вбейте в тыкву яйцо, смешайте в однородную массу. В муку добавьте соду и ванилин.

Продолжая вымешивать тыквенно-яичную массу, всыпьте в миску муку. В конце в готовое тесто добавьте мед; сформируйте оладьи, после чего выложите их на противень. Предварительно застелите его бумагой для выпекания, смажьте растительным маслом и посыпьте сухарями или манкой.

Духовку выставить на 200 градусов. Выпекайте до готовности. Калорийность этого блюда составляет примерно 160 ккал на 100 грамм.

Примечание: если ваша диета не слишком жесткая, оладики можно присыпать тертым сыром. Он даст потрясающе вкусный эффект.

2. Тыква, запеченная в духовке

Очень простой и вкусный рецепт. Блюдо можно брать с собой на полдник, а можно подать к праздничному столу как легкую закуску.

Продуктов минимум:

тыква

кунжут

мед

Приготовление:

Тыкву нарежьте средними кусочками; положите на противень и посыпьте дольки кунжутом; запекайте в духовке 10 минут; полейте медом, если он жидкий. Если нет, предварительно растопите на водяной бане.

Примечание: эту закуску можно сделать несладкой, если мед заменить сыром. В этом случае посыпьте овощ тертым сыром перед тем, как отправить в духовку.

3. Тыквенная запеканка с творогом и манкой

(125 ккал на 100 гр)

Ингредиенты:

тыквенная мякоть — 200 г

вода или молоко — 2 стакана

манная крупа — 3/4 стакана

творог — 500 г

кефир или сметана — 3/4 стакана

сахар — 1 стакан (можно меньше)

сливочное масло мягкое — 2 столовые ложки

Процесс приготовления:

Воду или молоко наливаем в кастрюльку, всыпаем манку, варим до вязкости манную кашу. Тыкву нарезаем брусочками, складываем в сковороду, тушим с маслом до полуготовности. Никакой жидкости не доливаем. В творог добавляем сахар, сметану или кефир, взбиваем блендером. Далее перетертый творог соединяем с манной кашей и тыквой. Форму для выпечки у меня 20 см диаметра) смазываем подсолнечным маслом, вкладываем тыквенно-творожную массу с манкой, ровняем поверхность, выпекаем в духовом шкафу 45-50 минут при 180 градусах.

Такая тыквенная запеканка с творогом и манкой вкуснее, когда полностью остынет.

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Мария Зимина