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Диетические блюда из тыквы

Диетические блюда из тыквы
 

Сегодня мы хотим употреблять в пищу не только вкусные, но и полезные продукты. Именно таким продуктом, овощем, является тыква. Полезные свойства тыквы во многом связаны с высоким содержанием каротиноидов. Кроме этого, тыква содержит много клетчатки и витаминов.

1. Тыквенные духовые оладьи 

Продукты:

тыква – 200 грамм 

яйцо – 1 штука 

мука – 4 столовые ложки 

мед – 1 чайная ложка 

обезжиренный кефир – четверть стакана 

растительное масло – 1 чайная ложка 

сода и ванилин 

панировочные сухари или манка по желанию 

Приготовление:

Тыкву натрите: крупная или мелкая терка по желанию.  Вбейте в тыкву яйцо, смешайте в однородную массу. В муку добавьте соду и ванилин. 

Продолжая вымешивать тыквенно-яичную массу, всыпьте в миску муку. В конце в готовое тесто добавьте мед;  сформируйте оладьи, после чего выложите их на противень. Предварительно застелите его бумагой для выпекания, смажьте растительным маслом и посыпьте сухарями или манкой. 

Духовку выставить на 200 градусов. Выпекайте до готовности. Калорийность этого блюда составляет примерно 160 ккал на 100 грамм.

Примечание: если ваша диета не слишком жесткая, оладики можно присыпать тертым сыром. Он даст потрясающе вкусный эффект. 

2. Тыква, запеченная в духовке 

Очень простой и вкусный рецепт. Блюдо можно брать с собой на полдник, а можно подать к праздничному столу как легкую закуску. 

Продуктов минимум: 

тыква

кунжут 

мед 

Приготовление: 

Тыкву нарежьте средними кусочками;  положите на противень и посыпьте дольки кунжутом;  запекайте в духовке 10 минут;  полейте медом, если он жидкий. Если нет, предварительно растопите на водяной бане. 

Примечание: эту закуску можно сделать несладкой, если мед заменить сыром. В этом случае посыпьте овощ тертым сыром перед тем, как отправить в духовку. 

3. Тыквенная запеканка с творогом и манкой

(125 ккал на 100 гр)

Ингредиенты: 

тыквенная мякоть — 200 г

вода или молоко — 2 стакана

манная крупа — 3/4 стакана

творог — 500 г 

кефир или сметана — 3/4 стакана  

сахар — 1 стакан (можно меньше)

сливочное масло мягкое — 2 столовые ложки

Процесс приготовления: 

Воду или молоко наливаем в кастрюльку, всыпаем манку, варим до вязкости манную кашу.  Тыкву нарезаем брусочками, складываем в сковороду, тушим с маслом до полуготовности. Никакой жидкости не доливаем.  В творог добавляем сахар, сметану или кефир, взбиваем блендером. Далее перетертый творог соединяем с манной кашей и тыквой.  Форму для выпечки у меня 20 см диаметра) смазываем подсолнечным маслом, вкладываем тыквенно-творожную массу с манкой, ровняем поверхность, выпекаем в духовом шкафу 45-50 минут при 180 градусах. 

Такая тыквенная запеканка с творогом и манкой вкуснее, когда полностью остынет. 

Мария Зимина
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