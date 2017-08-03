Лучшие маринады для куриной грудки

Куриная грудка - полезное диетическое мясо, которое рекомендуется и тем, кто стремится к здоровому образу жизни, и тем, кто надеется избавиться от нескольких лишних килограммов.

Пряный маринад

Ингредиенты на 1 кг:

1) Луковицы - 1 шт

2) Чеснок - 3 зубчика

3) Лимонный сок - 30 мл

4) Красный перец молотый и соль - по вкусу

Приготовление:

Лук и чеснок мелко порубить и смешать с солью и перцем. Засыпать получившейся смесью кусочки курицы, перемешать и оставить в прохладном месте на 4−6 часов.

Пивной маринад

Ингредиенты на 1 кг:

1) Соевый соус - 200 мл

2) Мёд - 150 г

3) Пиво - 200 мл

4) Чеснок - 2 зубчика

5) Стручок красного перца

6) Одна веточка розмарина

Приготовление:

Измельчить чеснок, смешать с остальными ингредиентами. Получившимся маринадом залить курицу и оставить в холодильнике на ночь.

Итальянский маринад

Ингредиенты на 1 кг:

1) Сок половинки лимона

2) Оливковое масло - 5 столовых ложек

3) Чесночный порошок - чайная ложка

4) Сухие итальянские травы - по вкусу

5) Соль и перец - по вкусу

Приготовление:

Куриное филе порезать кусочками, добавить специи, лимонный сок и оливковое масло, хорошо перемешать. Оставить мариноваться на полчаса.

Острый маринад

Ингредиенты на 1 кг:

1) Луковицы - 2 шт

2) Оливковое масло - 4 столовые ложки

3) Перец чили, соль паприка - по вкусу

4) Лавровый лист (молотый) - 2 шт

Приготовление:

Лук порезать очень мелко, добавить оливковое масло, приправы и лавровые листья. Положить в получившийся маринад курицу, перемешать и оставить на 5−6 часов.

Винный маринад

Ингредиенты на 1 кг:

1) Сухое красное вино - 400 мл

2) Оливковое масло - 8 столовых ложек

3) Розмарин - 1 веточка

4) Тимьян, перец, соль - по вкусу

Приготовление:

Смешать масло и вино, добавить розмарин и специи, полить получившимся маринадом курицу и дать постоять при комнатной температуре 30 минут.

Грейпфрутовый маринад

Ингредиенты на 1 кг:

1) Грейпфрут - 1 шт

2) Лук - 1 шт

3) Чеснок - 2 зубчика

4) Мед - 2 столовые ложки

5) Винный уксус - 2 столовые ложки

6) Вода - 200мл

Приготовление:

Выжать из грейпфрута сок, добавить 200 мл воды, уксус, мед, перемешать. Лук и чеснок мелко нарезать, посыпать ими курицу. Сверху залить маринадом. Оставить на 4 часа.

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Мария Зимина