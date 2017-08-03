Лучшие маринады для куриной грудки
Куриная грудка - полезное диетическое мясо, которое рекомендуется и тем, кто стремится к здоровому образу жизни, и тем, кто надеется избавиться от нескольких лишних килограммов.
Пряный маринад
Ингредиенты на 1 кг:
1) Луковицы - 1 шт
2) Чеснок - 3 зубчика
3) Лимонный сок - 30 мл
4) Красный перец молотый и соль - по вкусу
Приготовление:
Лук и чеснок мелко порубить и смешать с солью и перцем. Засыпать получившейся смесью кусочки курицы, перемешать и оставить в прохладном месте на 4−6 часов.
Пивной маринад
Ингредиенты на 1 кг:
1) Соевый соус - 200 мл
2) Мёд - 150 г
3) Пиво - 200 мл
4) Чеснок - 2 зубчика
5) Стручок красного перца
6) Одна веточка розмарина
Приготовление:
Измельчить чеснок, смешать с остальными ингредиентами. Получившимся маринадом залить курицу и оставить в холодильнике на ночь.
Итальянский маринад
Ингредиенты на 1 кг:
1) Сок половинки лимона
2) Оливковое масло - 5 столовых ложек
3) Чесночный порошок - чайная ложка
4) Сухие итальянские травы - по вкусу
5) Соль и перец - по вкусу
Приготовление:
Куриное филе порезать кусочками, добавить специи, лимонный сок и оливковое масло, хорошо перемешать. Оставить мариноваться на полчаса.
Острый маринад
Ингредиенты на 1 кг:
1) Луковицы - 2 шт
2) Оливковое масло - 4 столовые ложки
3) Перец чили, соль паприка - по вкусу
4) Лавровый лист (молотый) - 2 шт
Приготовление:
Лук порезать очень мелко, добавить оливковое масло, приправы и лавровые листья. Положить в получившийся маринад курицу, перемешать и оставить на 5−6 часов.
Винный маринад
Ингредиенты на 1 кг:
1) Сухое красное вино - 400 мл
2) Оливковое масло - 8 столовых ложек
3) Розмарин - 1 веточка
4) Тимьян, перец, соль - по вкусу
Приготовление:
Смешать масло и вино, добавить розмарин и специи, полить получившимся маринадом курицу и дать постоять при комнатной температуре 30 минут.
Грейпфрутовый маринад
Ингредиенты на 1 кг:
1) Грейпфрут - 1 шт
2) Лук - 1 шт
3) Чеснок - 2 зубчика
4) Мед - 2 столовые ложки
5) Винный уксус - 2 столовые ложки
6) Вода - 200мл
Приготовление:
Выжать из грейпфрута сок, добавить 200 мл воды, уксус, мед, перемешать. Лук и чеснок мелко нарезать, посыпать ими курицу. Сверху залить маринадом. Оставить на 4 часа.Мария Зимина