 
           
Статьи / Мой дом  / 

Готовим дома

Апельсиновый кекс

Апельсиновый кекс. 12123.jpeg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апельсиновый кекс - это классический вариант выпечки. Этот десерт имеет привлекательный аромат и красивый желтый цвет.

Ингредиенты:

1 апельсин

3 яйца

3/4 стакана сахарного песка

1/2 стакана муки

1/2 ч л разрыхлителя щепотка ванилина

3/4 стакана изюма, предварительно замоченного в алкоголе (по желанию)

Приготовление:

1. Апельсин (целый, вместе с кожурой) поместить в маленькую кастрюльку с водой, довести до кипения, проварить 5 минут, снять с огня, воду слить, апельсин немного остудить.

2. Духовку включить на 180 градусов. Форму смазать маслом, выстелить бумагой для выпечки. Яйца взбить с сахаром до белой пышной массы (минут 10). Затем аккуратно ввести в эту смесь просеянные вместе муку, разрыхлитель и ванилин.

3. Апельсин разрезать на 6 частей, перемолоть в блендере до состояния пюре. Ввести апельсиновое пюре в тесто.

4. Изюм просушить, обвалять в муке, ввести в тесто в самую последнюю очередь.

5. Тесто вылить в форму, поставить в уже разогретую духовку на 45 минут, до сухой спички. Полностью остудить на решетке, при подаче можно присыпать сахарной пудрой.

Мария Зимина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Готовим дома Рукоделие и дизайн Цветоводство Праздники Хозяйке на заметку Домашние питомцы Кухни народов мира
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100