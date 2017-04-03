Апельсиновый кекс
Апельсиновый кекс - это классический вариант выпечки. Этот десерт имеет привлекательный аромат и красивый желтый цвет.
Ингредиенты:
1 апельсин
3 яйца
3/4 стакана сахарного песка
1/2 стакана муки
1/2 ч л разрыхлителя щепотка ванилина
3/4 стакана изюма, предварительно замоченного в алкоголе (по желанию)
Приготовление:
1. Апельсин (целый, вместе с кожурой) поместить в маленькую кастрюльку с водой, довести до кипения, проварить 5 минут, снять с огня, воду слить, апельсин немного остудить.
2. Духовку включить на 180 градусов. Форму смазать маслом, выстелить бумагой для выпечки. Яйца взбить с сахаром до белой пышной массы (минут 10). Затем аккуратно ввести в эту смесь просеянные вместе муку, разрыхлитель и ванилин.
3. Апельсин разрезать на 6 частей, перемолоть в блендере до состояния пюре. Ввести апельсиновое пюре в тесто.
4. Изюм просушить, обвалять в муке, ввести в тесто в самую последнюю очередь.
5. Тесто вылить в форму, поставить в уже разогретую духовку на 45 минут, до сухой спички. Полностью остудить на решетке, при подаче можно присыпать сахарной пудрой.Мария Зимина