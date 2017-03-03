Слоеные тарталетки с ягодами

Тарталетки из слоеного теста — прекрасный вариант быстрой выпечки для завтрака. При этом с начинкой можно экспериментировать сколько душе угодно: свежие ягоды, замороженные ягоды, любые сезонные фрукты, джем, зерна граната, шпинат, яйца, фарш, картофель. Взяв за основу 1 рецепт можно баловать родных разными вкусностями хоть каждый день.

Ингредиенты:

200 г творога средней жирности

1 упаковка (500 г) слоеного теста

4 ст. л. сахара

пакетик ванильного сахара

1 яйцо

ягоды (свежие или замороженные: смородина, малина, черника)

Приготовление:

Разогрей духовку до 200 градусов. Тесто разморозь.

Посыпь мукой рабочую поверхность, разложи на ней тесто и слегка раскатай. Выемкой (можешь воспользоваться чашкой или стаканом) сделай заготовки тарталеток. Разложи их на противне, застеленным пергаментом, на расстоянии 2 см друг от друга.

Взбей творог с 3 ст. л. сахара и ванильным сахаром до кремообразного состояния.

Надави на изделия выемкой меньшего диаметра. Выложи творог и ягоды, не выходя за пределы внутреннего круга.

В небольшой миске взбей яйцо с 1 ст. л воды. Смажь смесью края изделий и посыпь оставшимся сахаром. Выпекай 15—20 минут до зарумянивания.

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Мария Зимина