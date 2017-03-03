Слоеные тарталетки с ягодами
Тарталетки из слоеного теста — прекрасный вариант быстрой выпечки для завтрака. При этом с начинкой можно экспериментировать сколько душе угодно: свежие ягоды, замороженные ягоды, любые сезонные фрукты, джем, зерна граната, шпинат, яйца, фарш, картофель. Взяв за основу 1 рецепт можно баловать родных разными вкусностями хоть каждый день.
Ингредиенты:
200 г творога средней жирности
1 упаковка (500 г) слоеного теста
4 ст. л. сахара
пакетик ванильного сахара
1 яйцо
ягоды (свежие или замороженные: смородина, малина, черника)
Приготовление:
Разогрей духовку до 200 градусов. Тесто разморозь.
Посыпь мукой рабочую поверхность, разложи на ней тесто и слегка раскатай. Выемкой (можешь воспользоваться чашкой или стаканом) сделай заготовки тарталеток. Разложи их на противне, застеленным пергаментом, на расстоянии 2 см друг от друга.
Взбей творог с 3 ст. л. сахара и ванильным сахаром до кремообразного состояния.
Надави на изделия выемкой меньшего диаметра. Выложи творог и ягоды, не выходя за пределы внутреннего круга.
В небольшой миске взбей яйцо с 1 ст. л воды. Смажь смесью края изделий и посыпь оставшимся сахаром. Выпекай 15—20 минут до зарумянивания.Мария Зимина