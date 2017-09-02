Фитнес-начинки для рулета из лаваша

Рулет из лаваша - прекрасная закуска на скорую руку. Готовится очень быстро. Можно приготовить на завтрак, можно взять с собой в дорогу, в офис на обед, приготовить рулеты на пикник.

1. Куриное филе, твердый сыр, зелень, натуральный йогурт.

2. Пачка творога, соль, зелень, пара зубчиков чеснока, несколько ложек йогурта или нежирной сметаны.

3. Вареная грудка, пара зубчиков чеснока, вареное яйцо, тертый сыр, зелень, натуральный йогурт.

4. Жареные с луком шампиньоны, зелень и упаковка (200 гр.) плавленного сыра - подойдет янтарь, дружба, сливочный, виола. Можно для остроты добавить мелко покрошенных маринованных огурчиков.

5. Красная рыбка кусочками,свежий огурчик,зелень.

6. Адыгейский сыр, раскрошенный руками, корейская морковь, сметана и зелень.

7. Рыбные консервы в масле, размятые вилкой, тертый сыр, зелень.

8. Рис, яйцо и натуральный йогурт с зеленью.

9. Тертые вареные яйца, корейская морковь, йогурт.

10. Обжаренный фарш, тертый твердый сыр, пассерованные лук и сладкий перец

11. Тертая морковь, тертая свекла, зубчик чеснок, горсть измельченных ядер грецких орехов, сметана.

12. Обжаренные с луком грибы, тертый сыр, вареные яйца, зелень.

13. Твердый сыр, мелко-мелко нарезанные лук и чеснок, черный и красный молотый перец превратить в однородную пасту.

14. Жареную куриную печень, молотый перец, несколько ложек нежирных сливок размолоть в блендере в пюре, заправить солью и перцем, прогреть в микроволновке.

15. Обжаренные в оливковом масле лук, чеснок, сладкий перец, баклажан, пару помидоров превратить в однородную пасту в блендере.

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Мария Зимина