Ватрушки с творогом "Воздушные"

Нежные, вкусные ватрушки с творогом любят многие. Это очень сытная и полезная выпечка, которую сделать не так уж и сложно самостоятельно.

Ингредиенты:

Тесто:

-250 мл молока

-10 г сухих дрожжей (или 40-50 свежих)

-100 г сахара

-100 г сливочного масла

-2 яйца

-400-450 г муки

-½ ч.л. соли

Начинка:

500 г творога (любой жирности, по вкусу)

100 г сметаны

70-100 г сахара

2 ч.л. ванильного сахара

яйцо для смазки

Приготовление :

Готовим тесто:

Молоко подогреть (оно не должно быть сильно горячим). Добавить 1 ст.л. сахара и дрожжи. Добавить 150 г муки, перемешать. Поставить опару в теплое место. Дать опаре хорошо подняться (это займет около 15 минут).

Смешать опару и яйца. Добавить масло, перемешать. Добавить сахар и соль, перемешать.

Добавить муку, замесить тесто. Поставить его в теплое место. Дать тесту подняться (это займет около 30 минут).

Тесто обмять, снова поставить в теплое место. Дать подняться.

Готовим начинку:

Творог смешать с сахаром и ванильным сахаром. Добавить сметану, перемешать.

Яйцо взболтать.

Противень смазать маслом или застелить бумагой для выпечки.

Из теста сформировать лепешечки, выложить их на противень. Смазать яйцом.

В каждой лепешечке сделать углубление. Выложить начинку.

Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать в течение 20-25 минут.

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Мария Зимина