Ватрушки с творогом "Воздушные"
Нежные, вкусные ватрушки с творогом любят многие. Это очень сытная и полезная выпечка, которую сделать не так уж и сложно самостоятельно.
Ингредиенты:
Тесто:
-250 мл молока
-10 г сухих дрожжей (или 40-50 свежих)
-100 г сахара
-100 г сливочного масла
-2 яйца
-400-450 г муки
-½ ч.л. соли
Начинка:
500 г творога (любой жирности, по вкусу)
100 г сметаны
70-100 г сахара
2 ч.л. ванильного сахара
яйцо для смазки
Приготовление :
Готовим тесто:
Молоко подогреть (оно не должно быть сильно горячим). Добавить 1 ст.л. сахара и дрожжи. Добавить 150 г муки, перемешать. Поставить опару в теплое место. Дать опаре хорошо подняться (это займет около 15 минут).
Смешать опару и яйца. Добавить масло, перемешать. Добавить сахар и соль, перемешать.
Добавить муку, замесить тесто. Поставить его в теплое место. Дать тесту подняться (это займет около 30 минут).
Тесто обмять, снова поставить в теплое место. Дать подняться.
Готовим начинку:
Творог смешать с сахаром и ванильным сахаром. Добавить сметану, перемешать.
Яйцо взболтать.
Противень смазать маслом или застелить бумагой для выпечки.
Из теста сформировать лепешечки, выложить их на противень. Смазать яйцом.
В каждой лепешечке сделать углубление. Выложить начинку.
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать в течение 20-25 минут.
Мария Зимина