Цукаты из яблок
Цукаты из яблок - это натуральное и очень полезное лакомство для взрослых и детей. Если вы решите приготовить яблочные цукаты в домашних условиях, то не пожалеете об этом ни на грамм.
Ингpeдиенты:
1 кг яблок
800 г сахара
цедра от 0,5 апельсина или лимона
корица - 1 ч.л.
гвоздика - 2-3 бутона
сахарная пудра для посыпки
пергаментная бумага
оливковое или растительное масло для смазывания бумаги
Приготовление:
Выбрать яблоки без повреждений, промыть, вырезать сердцевинку, нарезать дольками, мелкие яблоки - на четвертинки.
Подготовить сироп: 3 стакана воды смешать с половиной сахара и довести до кипения, помешивая, сахар должен раствориться.
Забросить яблоки в сироп и варить на медленном огне, помешивая, до момента, когда яблоки станут прозрачными и слегка подрумянятся. Засыпать в яблоки вторую половину сахара, цедру, корицу, гвоздику. Варить еще несколько минут, помешивая, на медленном огне до загустения сиропа.
Подготовить противень: выстелить его пергаментной бумагой, смазать маслом.
Готовые яблочные дольки выложить на пергамент, подсушить в духовке при температуре 50С около 1,5 - 2 часов. Оставить подсушиваться при комнатной температуре.
Через сутки еще раз подсушить фрукты в духовке при той же температуре. По консистенции они должны напоминать обычные цукаты.
Готовые засахаренные яблоки посыпать сахарной пудрой, переложить в чистые стеклянные банки и закрыть крышками. Хранить это вкусное яблочное лакомство в прохладном темном месте.
Мария Зимина