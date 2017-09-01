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Цукаты из яблок

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Цукаты из яблок - это натуральное и очень полезное лакомство для взрослых и детей. Если вы решите приготовить яблочные цукаты в домашних условиях, то не пожалеете об этом ни на грамм.

Ингpeдиенты:

1 кг яблок

800 г сахара

цедра от 0,5 апельсина или лимона

корица - 1 ч.л.

гвоздика - 2-3 бутона

сахарная пудра для посыпки

пергаментная бумага

оливковое или растительное масло для смазывания бумаги

Приготовление:

Выбрать яблоки без повреждений, промыть, вырезать сердцевинку, нарезать дольками, мелкие яблоки - на четвертинки.

Подготовить сироп: 3 стакана воды смешать с половиной сахара и довести до кипения, помешивая, сахар должен раствориться.

Забросить яблоки в сироп и варить на медленном огне, помешивая, до момента, когда яблоки станут прозрачными и слегка подрумянятся. Засыпать в яблоки вторую половину сахара, цедру, корицу, гвоздику. Варить еще несколько минут, помешивая, на медленном огне до загустения сиропа.

Подготовить противень: выстелить его пергаментной бумагой, смазать маслом.

Готовые яблочные дольки выложить на пергамент, подсушить в духовке при температуре 50С около 1,5 - 2 часов. Оставить подсушиваться при комнатной температуре.

Через сутки еще раз подсушить фрукты в духовке при той же температуре. По консистенции они должны напоминать обычные цукаты.

Готовые засахаренные яблоки посыпать сахарной пудрой, переложить в чистые стеклянные банки и закрыть крышками. Хранить это вкусное яблочное лакомство в прохладном темном месте.

 

Мария Зимина
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