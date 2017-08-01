Варенье из мяты

Мятное варенье обладает довольно пикантным вкусом, поэтому, как правило, его употребляют в малом количестве. Оно прекрасно дополнит вкус выпечки (достаточно будет лишь нанести его тонким слоем), станет изюминкой любого другого блюда. Еще его можно использовать как ингредиент в приготовлении соусов, которые хорошо подойдут ко многим мясным блюдам.

Первый способ

250 г листьев мяты, 1 кг сахара, 2 лимона, 0,5 л воды.

Листья мяты со стеблями промыть, слегка обсушить и измельчить. Лимоны мелко нарезать вместе с кожурой. Все сложить в кастрюлю и проварить 10 минут. Оставить на сутки. После этого смесь отжать, настой отфильтровать, добавить к нему сахар и варить до готовности. Горячее варенье разлить в прокипяченные банки и тут же закатать.

Второй способ

400 г листьев мяты, 1 кг сахара, 1 ч. ложка лимонной кислоты, 1 стакан воды.

Мяту вымыть в холодной воде, откинуть на дуршлаг, аккуратно промокнуть полотенцем. Высыпая в кастрюлю, чередовать с сахаром, взятым в количестве половины рецептурной нормы. Сверху полить лимонной кислотой, размешанной в столовой ложке воды. Встряхнуть, накрыть крышкой и оставить на 6 часов. Тем временем из оставшегося сахара и одного стакана воды сварить сироп, снять пену и залить им пустившую сок мяту. Спустя положенных 6 часов поставить мяту на огонь и прокипятить на маленьком огне 5 минут. Горячим разлить варенье в стерильные банки и закатать.

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Мария Зимина