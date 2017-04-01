Адыгейская соль – любимый продукт кавказских долгожителей

Благодаря добавлению специй, раскрывающих вкусовые качества продуктов, на блюдо нужно процентов на 20% меньше соли, чем обычно. Сделать адыгейскую соль очень просто. Причем занимает этот процесс буквально 10-15 минут.

Вам понадобятся:

500 грамм каменной соли мелкого помола,

крупная головка чеснока,

пучок кинзы,

пригоршня черного перца горошком,

щепотка перца чили.

Каменную соль можно заменить выварочной или морской, вместо кинзы взять по нескольку веточек укропа и петрушки. А вместо перца горошком взять молотый черный перец.

Как готовить:

Зелень промыть, оборвать ножки и обсушить. Головку чеснока разделить на дольки, почистить и измельчить в блендере. Всыпать чеснок в соль и активно перемешать. Соль должна стать влажной – в этом главный секрет.

Измельчить зелень в блендере и добавить в соль. Затем смолоть перец на меленке или добавить молотый. Добавить молотый перец чили. Все активно перемешать и оставить в открытой посуде на несколько дней, периодически промешивая для равномерного высыхания.

Адыгейскую соль можно употреблять сразу же. Но самой вкусной она становится после высыхания, когда аромат чеснока и зелени впитаются в соль. Кстати, знаменитого чесночного «выхлопа» после адыгейской соли нет.

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Мария Зимина