15 хитростей при мытье посуды

Что делать, если под рукой не оказалось современных моющих средств?

Вот несколько советов:

1. Для мытья тарелок подойдёт жёсткая губка с содой. Чтобы вернуть первозданный блеск, ополосните их холодной водой с добавлением нашатырного спирта (достаточно нескольких капель).

2. Категорически нельзя мыть хрусталь в горячей воде. Он мутнеет и может покрыться мелкими трещинами. Протрите бокалы после мытья мягкой шерстяной тряпочкой с крахмалом, подсиненным синькой.

3. В воду, в которой моют стекло, хорошо добавить немного столового уксуса.

4. После мытья тарелки можно не вытирать, достаточно будет поставить их в сушилку. А вот стекло и хрусталь, если не хотите, чтобы остались некрасивые подтёки, лучше протереть.

5. Следы чая и кофе на чашках? Если нет моющего средства, протрите их тряпочкой, смоченной столовым уксусом или крепким раствором соли. Хорошо для этой цели подходит и порошок соды.

6. С жирной посудой поможет справиться кофейная гуща.

7. Фаянсовую посуду нельзя мыть в горячей воде - от этого портится глазурь. А при чистке содой стирается рисунок. Что делать? Выход - тёплая вода и хорошее мыло (или горчичный порошок).

8. Для фарфоровой посуды нет ничего лучше воды с добавлением нашатырного спирта. А вот фарфоровый чайник желательно мыть в тёплой воде с содой. Если он ставится на стол только по торжественным случаям и не используется ежедневно, положите на дно кусочек сахара. Это предотвратит появление неприятного запаха.

9. Нагар на сковородах и кастрюлях может стать серьёзной проблемой, но выход из ситуации на удивление прост. Сложите посуду в большой таз, залейте водой, засыпьте нарезанное стружкой хозяйственное мыло и поставьте кипятить. Грязь отойдёт сама!

10. Коричневые пятна с противней легко убрать, если потереть их слегка увлажнённой солью.

11. 10-15 минут в воде, в которой варился картофель, - и к потемневшим столовым приборам вернётся блеск. (Вода не должна быть горячей.)

12. Чтобы сервировочные ножи вновь заблестели, почистите их сырым картофелем или протрите лимонным соком.

13. Тёмный налёт на серебряных и посеребряных столовых приборах? Промойте их в тёплой мыльной воде и почистите мягкой тряпочкой, смоченной смесью нашатырного спирта и мела. Затем сполосните в горячей воде и тщательно протрите.

14. Серебряные, посеребренные и мельхиоровые изделия промойте в тёплом растворе питьевой соды (50 г на 1 литр воды). Подойдёт и тёплая мыльная вода с нашатырным спиртом (1 столовая ложка на 1 литр). После этого ополосните их чистой водой и протрите насухо мягкой тканью.

15. Мельхиоровые изделия можно прокипятить в солёной воде, тогда к ним вернётся первоначальный блеск.

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Мария Зимина