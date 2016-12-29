Тёплый салат с креветками, омлетом и кедровыми орешками

Салат вкусен как в теплом, так и в холодном виде. Также можно использовать любые травы, которые вы любите.

Ингредиенты:

- 1 кг очищенных королевских креветок

- листья салата (любой вид который вам нравится)

- томаты черри

- кедровые орехи 100 - 150гр

- 2 яйца

- молоко

- оливковое масло

- соевый соус

- сок 1 лимона

- китайский кисло-сладкий чили соус

Приготовление:

1.В большую глубокую миску выложить листья салата.

2.Разрежьте помидоры на половинки и поместите в миску к листьям салата.

3.Креветки предварительно разморозьте и обмойте под теплой водой чтоб не осталось льда (иначе они будут вариться на сковороде, а не поджариваться). Обжаривайте креветки на смеси сливочного и оливкового масла. В качестве приправы используйте соевый соус и специи для рыбы, чтоб придать легкий аромат.

4.Когда креветки приобретут легкую золотистую корочку на эту же сковороду высыпьте орехи и подождите пока они слегка подрумянятся. Приготовленную смесь выложите в миску к салату и томатам.

5. В отдельной мисочке смешайте 2 яйца и примерно полчашки молока. Тщательно взбейте, добавьте немного соли, разделите смесь на 2 равные части и пожарьте 2 плоских омлета. Сверните их трубочкой и нарежьте на тонкие полосочки и отправьте в миску к другим ингредиентам.

6.Взбейте в чашке сок 1 лимона с 6-8 столовыми ложками оливкового масла, добавьте приправу для овощных салатов (либо любые травы, которые вы любите). Вылейте полученную смесь на салат. Сверху сбрызните кисло-сладким соусом, все тщательно перемешайте.

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Мария Зимина