Как избавиться от накипи?

Чайник за долгие годы службы обрастает внушительным слоем накипи. Следует признать, что не каждая хозяйка регулярно заглядывает внутрь и поэтому остается в неведении относительно творящегося там. Между тем пить чай, приправленный накипью, весьма не рекомендуется.

Совет №1. Чтобы избавиться от накипи в обычном эмалированном чайнике, не электро, засыпьте в него картофельные очистки и яблочную кожуру. Залейте все водой и доведите эту гремучую смесь до кипения. Накипь удалите обычной мочалкой.

Совет № 2. Налейте в чайник (обычный, не электро) полтора литра воды и 100 мл уксуса. Дайте постоять некоторое время, вылейте воду и сполосните хорошо чайник.

Совет №3. Как еще избавиться от накипи? Привожу еще один не очень гуманный способ по отношению к чайнику. Наберите в него холодной воды и засыпьте один или два пакетика лимонной кислоты. Доведите до кипения, дайте немного постоять и слейте воду. Повторите процедуру несколько раз.

Совет №4. Простите меня все любители "Фанты", "Кока-колы" и "Спрайта"! Если это ваши любимые напитки, следующий способ вам лучше не читать. А всем не слабонервным советую взять "Спрайт" или "Фанту", налить в чайник и дать постоять полчаса. Выливаем все и споласкиваем чайник водой.

Совет № 5. Способ, как избавится от накипи для чайников, с очень застарелым и толстым слоем накипи. Налейте воды в чайник и добавьте 1 столовую ложку соды. Когда вода закипит, прокипятите еще с полчаса. Затем слейте воду и залейте новую порцию, только в этот раз вместо соды возьмите 1 столовую ложку лимонной кислоты. И снова та же процедура. В третий раз полстакана уксуса, прокипятите полчаса и слейте воду.

Совет № 6. Чтобы избавиться от накипи в чайнике, используйте аскорбиновую кислоту. Разведите ее в пропорции – 1 столовая ложка кислоты на 1 литр воды. Прокипятите в течение 20 минут.

Совет № 7. Рассол из огурцов – универсальное средство. Оно не только избавит вас от похмелья, но и поможет справиться с накипью. Для этого залейте рассол в чайник и кипятите в течение пару часов. Затем сполосните чайник холодной водой.

Совет № 8. Чтобы избавиться от накипи, можно использовать специальные средства, которые широко продаются в магазинах бытовой химии.

Совет № 9. Возьмите лимон, порежьте его на кусочки, положите их в чайник, налейте воды и затем вскипятите. Этот способ можно использовать, чтобы очистить от накипи и электрические чайники. Время от времени чистите ваш чайник, и никакая накипь не сможет испортить вкус любимого чая!

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Евгения Примак