Минеральная вода, чеснок и жидкое мыло в помощь домашним растениям

Комнатные растения есть почти в каждом доме. Мы любим их, ухаживаем за ними, огорчаемся, когда они заболевают. Растения часто поражаются вредителями и болезнями, с которыми нужно тщательно вести борьбу.

Чеснок от вредителей и грибов. Содержащий серу аллицин, присутствующий в чесноке, не любят не только насекомые, но и грибы. Поэтому если зубчики чеснока воткнуть в горшок с растением, они защитят его от грибных заболеваний и будут способствовать укреплению его иммунной системы. А чтобы зубчики не проросли, разрежьте их пополам.

Жидкое мыло против тли. От тли растения можно защитить при помощь жидкого мыла – хорошей альтернатива ядовитым аэрозолям. Одну столовую ложку чистого, не содержащего ароматических добавок мыла растворите в горячей воде (можно хозяйственного), долейте воду до одного литра и добавьте одну столовую ложку спирта. Смесью опрыскивают растения, пораженные тлями, червецами мучнистыми или щитовками. Через день мыльный раствор можно смыть.

Настой из пижмы от тли. Благодаря высокой концентрации эфирных масел пижма отпугивает разного вида тлей. При поражении корневой системы растения ком с корнями погружают в настой (20 г/1 л воды), при поражении листьев растение опрыскивают этим настоем. Эффективность средства будет выше, если добавить в него каплю денатурата. Небольшие растения можно также оку нуть листвой в настой на несколько минут, а чтобы земля не высыпалась из горшка, оберните его.

Минеральная вода для подкормки. Поливать растения минеральной водой, конечно, слишком дорого, но остатки не стоит выливать в раковину. Такая вода богата биологически активными веществами. Содержащаяся в ней углекислота растворяет известь, благоприятна для тропических комнатных растений, предпочитающих кислую почву, и препятствует образованию известкового налета на поверхности земли и горшка.

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Валентина Соломатина