Запеченный картофель Сюрприз.
Такой картофель может украсить ваш праздничный стол и послужит чудесным гарниром, а гостей удивит "сюрприз" - это запеченное внутри картофеля перепелиное яйцо.
Ингредиенты:
Картофель отварной 4 шт.
Яйцо перепелиное 4 шт.
Сыр твердых сортов 50 г
Соль по вкусу
Черный молотый перец по вкусу
Приготовление:
1. Для приготовления этого блюда можно использовать как мелкий, так и крупный картофель, который нужно отварить, а крупный картофель разрезать на две части.
2. Отварной картофель очищаем, а крупный разрезаем пополам.
3. Чайной ложкой удаляем серединку из картофеля, а затем вбиваем внутрь перепелиные яйца, солим и перчим по вкусу.
5. Сыр натираем на мелкой терке и посыпаем сверху картофель, затем отправляем его в духовку и запекаем минут 25-30 при 180 гр.
6. В итоге получаем вкусный картофель с запеченным яйцом внутри, а сверху с хрустящей сырной шапочкой!Мария Зимина