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Запеченный картофель Сюрприз.

Запеченный картофель Сюрприз.
 

Такой картофель может украсить ваш праздничный стол и послужит чудесным гарниром, а гостей удивит "сюрприз" - это запеченное внутри картофеля перепелиное яйцо.

Ингредиенты:

Картофель отварной 4 шт.

Яйцо перепелиное 4 шт.

Сыр твердых сортов 50 г

Соль по вкусу

Черный молотый перец по вкусу

Приготовление:

1. Для приготовления этого блюда можно использовать как мелкий, так и крупный картофель, который нужно отварить, а крупный картофель разрезать на две части.

2. Отварной картофель очищаем, а крупный разрезаем пополам.

3. Чайной ложкой удаляем серединку из картофеля, а затем вбиваем внутрь перепелиные яйца, солим и перчим по вкусу.

5. Сыр натираем на мелкой терке и посыпаем сверху картофель, затем отправляем его в духовку и запекаем минут 25-30 при 180 гр.

6. В итоге получаем вкусный картофель с запеченным яйцом внутри, а сверху с хрустящей сырной шапочкой!

Мария Зимина
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