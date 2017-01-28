Аджика — ценное блюдо для здоровья человека

Удивительно: такая жгуче-острая приправа, как аджика, способна предупреждать возникновение многих заболеваний ЖКТ, в том числе и язвы желудка. Кроме того, польза аджики заключается в улучшении обмена веществ, нормализации пищеварения и работы кровеносной системы.

При частых простудах также может пригодиться аджика, так как вещества в составе этой ароматной приправы усиливают защитные силы организма и убивают вредоносные вирусы.

Понадобится:

1 кг зеленых помидоров, 300 г зеленого болгарского перца,

300 г зеленых кислых яблок, 2 стручка зеленого перца чили,

1 пучок укропа, 1/2 пучка петрушки, 1/2 пучка кинзы, несколько листочков мяты, 1/2 пучка базилика, 6 зубчиков чеснока, 1 ч. л. молотого кориандра, 1 ст. ложка яблочного уксуса, 2/3 стакана растительного масла, 2 ст. ложки сахара, 1/2 ч. ложки соли.

Зеленые томаты помыть, разрезать на 2 или 4 части, хорошо посолить, перемешать и оставить при комнатной температуре на 4-6 часов. После этого выделившийся сок слить, вместе с ним уйдет вся горечь.

Яблоки вымыть, удалить семена и кожуру. Сладкий и острый перец очистить.

Из болгарского перца нужно удалить семена, а с семенами перца чили поступайте, как хотите: в них содержится больше всего остроты, поэтому, если хотите получить супер-жгучую аджику, можно их оставить, а для менее термоядерного варианта их лучше удалить.

Оба вида перца, яблоки и помидоры сложить в чашу комбайна и перемолоть до однородности. Как вариант, можно 2 раза пропустить их через мясорубку.

Перелить зеленую смесь в кастрюлю с толстым дном и варить на слабом огне в течение 35 мин.

В это время чеснок очистить, всю зелень вымыть и обсушить. Душистую зелень и чеснок пропустить через мясорубку или перемолоть специальной насадкой блендера. Получившуюся смесь добавить в кастрюлю вместе с солью, сахаром, уксусом и растительным маслом, перемешать и готовить аджику на слабом огне еще около 10-15 мин.

В кавказскую аджику часто добавляют грецкие орехи. Они не будут лишними и в этом рецепте.

В чистые емкости выложить зеленую приправу, закрыть крышками и хранить в прохладном темном месте.

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Мария Зимина