Уборка ванной комнаты и туалета. Семь "лайфхаков"
Ванная и туалет — не самые любимые комнаты в плане уборки, ведь по сути это бытовые задворки квартиры. Но уверяем, с этими лайфхаками вы очень быстро и легко справитесь даже с самыми неприятными ее закоулками.
1. Черный чай из трех пакетиков на стакан воды — отличная эко-замена средству для мытья стекол.
2. Смешайте пополам уксус и жидкость для мытья посуды, и вы отмоете любое пятно в ванной комнате.
3. Пятна от воды и известковый налет легко удаляются с помощью кусочка обычного лимона.
4. Более трудные загрязнения возьмет уксусный компресс, оставленный на 30 минут.
5. Если не любите мыть стаканчик для щеток — можете просто отправить его в посудомоечную машину.
6. Если налить уксус в бачок и смыть, он капитально почистит унитаз от грязи, бактерий и даже плесени. Плюс, можете проложить его туалетной бумагой, смоченной в уксусе.
7. Ершик для унитаза и подставку легко содержать в чистоте, если налить в него средство типа Доместоса и оставить на полчаса.Евгения Примак