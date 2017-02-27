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Уборка ванной комнаты и туалета. Семь "лайфхаков"

Уборка ванной комнаты и туалета. 7 лайфхаков
 

Ванная и туалет — не самые любимые комнаты в плане уборки, ведь по сути это бытовые задворки квартиры. Но уверяем, с этими лайфхаками вы очень быстро и легко справитесь даже с самыми неприятными ее закоулками.

1. Черный чай из трех пакетиков на стакан воды — отличная эко-замена средству для мытья стекол.

2. Смешайте пополам уксус и жидкость для мытья посуды, и вы отмоете любое пятно в ванной комнате.

3. Пятна от воды и известковый налет легко удаляются с помощью кусочка обычного лимона.

4. Более трудные загрязнения возьмет уксусный компресс, оставленный на 30 минут.

5. Если не любите мыть стаканчик для щеток — можете просто отправить его в посудомоечную машину.

6. Если налить уксус в бачок и смыть, он капитально почистит унитаз от грязи, бактерий и даже плесени. Плюс, можете проложить его туалетной бумагой, смоченной в уксусе.

7. Ершик для унитаза и подставку легко содержать в чистоте, если налить в него средство типа Доместоса и оставить на полчаса.

Евгения Примак
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