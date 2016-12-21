Как мыть окна правильно и без разводов?

Каждая уважающая себя хозяйка следит за чистотой окон. В среднем, влажная уборка окон проводится раз в три месяца. Но, если ваша квартира расположена на первом этаже, то, возможно, окна придется мыть чаще, так на них попадает больше пыли и грязи. Наверняка каждый знает, как мыть окна, но не каждый делает это правильно. В этой статье мы подробно остановимся на том, как и чем лучше мыть окна.

Инструменты, необходимые для мытья окон, найдутся в каждом доме

Губка.

Желательно, чтобы одна сторона губки была жесткой. Так вы без труда сможете избавиться от сильных загрязнений.

Стеклоочиститель.

Его еще называют стяжка или сгонка. Благодаря этому приспособлению, вы не только поймете, как правильно мыть окна, но и полюбите это занятие. Стеклоочиститель может быть на длинной ручке, тогда вам не придется лишний раз взбираться на стул или подоконник.

Моющее средство.

Оно может быть любым. На выборе средства для мытья окон мы остановимся подробнее дальше по тексту.

Кусок сухой ткани.

Ткань можно использовать хлопчатобумажную, можно взять кусок натуральной замши, льна или нетканого материала. Главное условие – она должна хорошо впитывать воду.

Таз или ведро.

Вам понадобится любая емкость с водой. Сначала для того, чтобы растворить моющее средство, а затем, чтобы ополоснуть стекла чистой водой.

Проведите небольшую подготовку

Для начала освободите подоконник от посторонних предметов (горшки с цветами, вазы, бытовая техника). А все необходимые инструменты расположите в зоне досягаемости. Не наливайте много воды в ведро или таз, чтобы избежать ее расплескивания по сторонам. Заранее определитесь, чем вы будете мыть окна снаружи. Хорошо, если это будет отдельная губка, потому что обратная сторона стекла значительно грязнее.

Для влажной уборки лучше выбрать пасмурную, безветренную погоду. В противном случае, под прямыми солнечными лучами стекло будет быстро высыхать, и тогда вымыть окна без разводов не получится.

Выбор моющего средства

Итак, моем окна. Если у вас окна с деревянными крашеными рамами, то используйте для уборки жидкое чистящее средство, мыльный раствор или добавьте в воду нашатырный спирт из расчета 2 столовые ложки на 1 литр воды. Не используйте соду, так как краска от нее тускнеет.

Чем лучше мыть пластиковые окна?

Главное – не использовать абразивные порошки и грубую мочалку. Чтобы не повредить чувствительный к механическим воздействиям пластик. Для мытья пластикового окна можно использовать любое жидкое средство.

Есть еще один способ, проверенный временем – это использование мела. Для этого, его нужно истолочь и растворить в воде (2-3 ст. л. на 1 стакан воды). Затем протрите меловым раствором стекло, дайте ему немного подсохнуть и тщательно натрите его газетами.

Этот способ действительно работает, но он достаточно трудоемкий. Гораздо проще для мытья окон использовать современное синтетическое средство. Оно может быть в любой форме – порошка, геля или пасты. Выбор на рынке моющих средств огромен и все они прекрасно справляются со своей задачей.

При выборе средства обращайте внимание на его состав, так как некоторые компоненты могут вызвать аллергическую реакцию. В основном же, они состоят из воды, аммиака, ПАВ и вспомогательных кислот и спиртов, растворяющих грязь.

Этапы мытья окон

Моем раму.

Всегда мойку окна начинайте с чистки и мойки рамы и только потом переходите на стекло. Очень часто допускают, ошибку приступая мыть стекло, а потом раму.

Очистка окна от основной грязи.

Смочите губку в воде с растворенным в ней моющим средством и тщательно намочите поверхность стекла. Далее, не пропуская ни сантиметра, очистите окно, сгоняя грязь губкой вниз. Помните, что основные загрязнения располагаются на стыках стекла и рамы. Поэтому, в заключение первого этапа, проведите губкой по периметру окна, увеличив нажим. Когда вы будете мыть пластиковые окна снаружи, то используйте щетку с длинной ручкой. Помните о мерах безопасности, избегайте резких движений.

Чистовая мойка.

Для протирки окна насухо вам понадобится стеклоочиститель. Проведите сгонкой по стеклу, начиная от самого верха. Выдерживайте угол наклона 20-30 градусов. Двигаться нужно строго горизонтально, каждый раз перекрывая вымытый участок на пару сантиметров. Вытирайте резинку стеклоочистителя насухо после каждого прохода. Это самый важный момент во всей мойке, и сухих тряпок может понадобиться много. Влажная стяжка будет оставлять разводы на стекле. Вместе с тряпками можно использовать старые газеты.

Если стяжки нет, то самым лучшим и проверенным временем, средством для протирки окон будет фланелевая ткань.

Некоторые особенности мытья пластиковых окон

Для правильного мытья пластиковых окон и сохранения их функциональности уделите внимания на следующие моменты:

1. Если в конструкции ваших пластиковых окон предусмотрено специальное покрытие или напыление, то не бойтесь их мыть, так как это все наносится на внутреннюю сторону стекла.

2. Уделите особое внимание уходу за металлической фурнитурой, резиновыми уплотнителями и дренажными отверстиями:

Фурнитуру после мытья и высыхания смажьте машинным маслом.

На резиновый уплотнитель нанесите специальную силиконовую смазку. Она убережет от высыхания и трещин.

3. Дренажные водоотводы всегда должны быть чистыми. Засор может привести к тому, что окно будет запотевать и замерзать зимой. В продаже есть специальные наборы по уходу за пластиковыми окнами, в состав которых входят все необходимые средства.

Советы по уходу за окнами

1. После уборки протрите окна раствором уксуса. Запах будет отгонять мух и стекла дольше останутся чистыми.

2. Возьмите крепкий раствор поваренной соли (2 ст. л. на 1 стакан воды) и нанесите его на стекло – так окна дольше не замерзнут при морозах.

3. Небольшие трещинки на стеклах можно обработать снаружи бесцветным лаком для ногтей. Он незаметен и долго держится.

4. Чтобы окна дольше оставались чистыми, их можно протереть смесью из воды (30г), глицерина (70г) и пары капель нашатырного спирта. Когда стекло высохнет, на нем останется тонкая защитная пленка.

Прочитав эту статью, вы узнали, как и чем мыть окна правильно, какие выбирать моющие средства, и как закрепить полученный результат. Занимаясь мытьем окон, особенно снаружи, не забывайте о технике безопасности.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Валентина Соломатина