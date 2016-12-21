Как приготовить вкусное арахисовое масло

Все очень и очень просто. Вам нужен арахис, мед, растительное масло, немного соли и кухонный комбайн.

Ингредиенты:

- 2 чашки очищенного и поджаренного арахиса

- 3 ст. ложки меда

- 1/2 ч. ложки соли

- 3-4 ст. ложки растительного масла (предпочтительнее арахисовое, но если у вас есть только рафинированное подсолнечное — тоже подойдет)

Приготовление:

В кухонный комбайн или блендер высыпаете орехи и начинаете перемалывать.

На этой стадии добавляете масло и продолжаете перемалывать.

Когда паста станет почти однородной, добавляете мед и соль и снова включаете кухонный комбайн. Если сложить время обработки в комбайне, то орехи должны перемалываться до состоянии пасты примерно 7 минут.

Если у вас есть кунжутное масло, можете добавить одну столовую ложку кунжутного и две столовые ложки рафинированного подсолнечного — получается очень интересный привкус.

Готовую пасту перекладываете в банку. Хранить в холодильнике не обязательно, особенно если вы собираетесь разделаться с ним в течение недели.

Получается очень вкусно и сытно. А самое главное — вы точно знаете, что в этой пасте нет консервантов, ароматизаторов и других не очень полезных ингредиентов.

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Мария Зимина