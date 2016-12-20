Царапины на ламинате

В настоящее время ламинат широко применяется при оформлении полов. Он обладает рядом положительных характеристик, в том числе: износоустойчивость и достаточной прочностью, прекрасно и эстетично выглядит. И хотя ламинат (в зависимости от класса) достаточно устойчивый к образованию вмятин на его поверхности, случается – на нем появляются трещины (например, мебель передвигали) или небольшие вмятинки.

Как устранить царапины на ламинате

1. Если ламинатная доска повреждена и находится с края всего покрытия, и не представляет Вам большого труда разобрать этот участок, то проще всего произвести замену ламината.

2. Как убрать царапины на ламинате с помощью воскового карандаша?

Восковые карандаши для ламината. Если царапика не слишком глубокая воспользуйтесь восковым карандашом.В строймаркете купите восковый карандаш (для чего возьмите кусочек своего ламината и подберите соответствующий цвет).

Поверхность царапины очистите от пыли, обезжирьте ее и нанесите карандашом слой воска по всей глубине и длине. Дайте ему подсохнуть, после чего аккуратно отполируйте поверхность сухой мягкой тканью.

3. Как устранить царапины на ламинате с помощью ремонтной пасты?

Ремонтная паста применяется, если на ламинате глубокая царапина. В магазине покупаем «замазку для ламината» и действуем согласно инструкции.

Поверхность царапины очистите от пыли, обезжирьте ее и при помощи шпателя на царапину равномерно нанесите замазку для ламината. Лишнее удаляется влажной тканью. Затем поверхность протереть сухой тканью. Ходить по отремонтированной части можно через пару часов.

Специальная замазка производится в разнообразной цветовой палитре. Она изготавливается с учетом состава, из которого производят панели, поэтому прилегает к ним идеально.

4. Горячая мастика для устранения повреждений.

5. Натуральный воск. Можно смешать воск с обычным кремом для обуви, подходящим по цвету, что только увеличит стойкость массы.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Евгения Примак