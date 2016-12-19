6 способов удалить царапины с экрана
Все только что купленные смартфоны или планшеты сияют какой-то особенной свежестью и чистотой. Но не проходит и нескольких недель, как эта первозданная чистота постепенно сходит на нет, уступая место мелким и крупным царапинам. Как бы бережно вы ни обращались со своим гаджетом, процесс этот неизбежен. Хорошо, что есть несколько способов вернуть потёртым поверхностям смартфона былой блеск без визита в мастерскую и замены экрана.
1. Зубная паста
Первое средство для удаления царапин вы найдёте в своей ванной. Обратите только внимание, что это должна быть нормальная зубная паста, а не на основе геля. Работает это следующим образом.
• Нанесите небольшое количество зубной пасты на ватный тампон или чистую мягкую ткань.
• Аккуратно втирайте пасту круговыми движениями в том месте экрана, где находится царапина.
• После этого протрите экран слегка смоченной тканью, чтобы удалить излишки пасты.
2. Автомобильное средство для удаления царапин
Кремы для удаления царапин с поверхности автомобильного покрытия могут свести к минимуму или совсем избавить от царапин. Просто нанесите крем на чистую, мягкую ткань и протрите экран нежными круговыми движениями.
3. Пищевая сода
Пищевая сода может послужить в качестве доступного средства для удаления царапин.
• Смешайте две части соды и одну часть воды в небольшой ёмкости.
• Перемешивайте до образования густой однообразной пасты.
• Нанесите пасту на чистую мягкую ткань и аккуратно протрите круговыми движениями царапины на экране.
• После этого протрите экран слегка увлажнённой тканью, чтобы удалить остатки соды.
4. Детская присыпка
Добавление воды в детскую присыпку даст вам пасту, которая тоже может быть использована для удаления царапин. Пользоваться ей следует точно так же, как описано в предыдущем пункте про пищевую соду.
5. Растительное масло
Для удаления очень мелких скрытых царапин хорошо работает в качестве временного решения растительное масло. Одна капля масла, втёртая в поверхность изношенного от времени экрана, может на какой-то период вернуть ему былой блеск.Евгения Примак