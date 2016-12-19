6 способов удалить царапины с экрана

Все только что купленные смартфоны или планшеты сияют какой-то особенной свежестью и чистотой. Но не проходит и нескольких недель, как эта первозданная чистота постепенно сходит на нет, уступая место мелким и крупным царапинам. Как бы бережно вы ни обращались со своим гаджетом, процесс этот неизбежен. Хорошо, что есть несколько способов вернуть потёртым поверхностям смартфона былой блеск без визита в мастерскую и замены экрана.

1. Зубная паста

Первое средство для удаления царапин вы найдёте в своей ванной. Обратите только внимание, что это должна быть нормальная зубная паста, а не на основе геля. Работает это следующим образом.

• Нанесите небольшое количество зубной пасты на ватный тампон или чистую мягкую ткань.

• Аккуратно втирайте пасту круговыми движениями в том месте экрана, где находится царапина.

• После этого протрите экран слегка смоченной тканью, чтобы удалить излишки пасты.

2. Автомобильное средство для удаления царапин

Кремы для удаления царапин с поверхности автомобильного покрытия могут свести к минимуму или совсем избавить от царапин. Просто нанесите крем на чистую, мягкую ткань и протрите экран нежными круговыми движениями.

3. Пищевая сода

Пищевая сода может послужить в качестве доступного средства для удаления царапин.

• Смешайте две части соды и одну часть воды в небольшой ёмкости.

• Перемешивайте до образования густой однообразной пасты.

• Нанесите пасту на чистую мягкую ткань и аккуратно протрите круговыми движениями царапины на экране.

• После этого протрите экран слегка увлажнённой тканью, чтобы удалить остатки соды.

4. Детская присыпка

Добавление воды в детскую присыпку даст вам пасту, которая тоже может быть использована для удаления царапин. Пользоваться ей следует точно так же, как описано в предыдущем пункте про пищевую соду.

5. Растительное масло

Для удаления очень мелких скрытых царапин хорошо работает в качестве временного решения растительное масло. Одна капля масла, втёртая в поверхность изношенного от времени экрана, может на какой-то период вернуть ему былой блеск.

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Евгения Примак