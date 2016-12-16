Сверкающая кафельная плитка
Хотите, чтобы на кухне и в ванной кафельная плитка сверкала от чистоты? Можно легко приготовить чистящее средство в домашних условиях.
Состав:
мыльный порошок - 0,5 стакана
мел - 1 стакан
сода питьевая - 1 стакан
эфирное эвкалиптовое масло - 1 чайная ложка
Натрите на мелкой терке обмылки или хозяйственное мыло, чтобы получилось 0,5 стакана мыльного порошка.
Смешайте мыльный порошок со стаканом мела и стаканом питьевой соды.
Сбрызните эвкалиптовым эфирным маслом.
Готовую массу переложите в банку с хорошо притертой или завинчивающейся крышкой. И помните, средство получится более качественным, если перед использованием его выдержать в течение недели: за это время эфирное масло равномерно разойдется в порошке.
Получившаяся паста не содержит грубых абразивов, портящих поверхность, поэтому универсальна и подходит для стеклокерамических панелей, посуды из нержавеющей стали и пр.
Внешне паста похожа на серо-белую замазку, но по консистенции гораздо мягче.
Используйте порошок как обычное чистящее средство и пусть ваш дом сияет чистотой.Валентина Соломатина