Сверкающая кафельная плитка

Хотите, чтобы на кухне и в ванной кафельная плитка сверкала от чистоты? Можно легко приготовить чистящее средство в домашних условиях.

Состав:

мыльный порошок - 0,5 стакана

мел - 1 стакан

сода питьевая - 1 стакан

эфирное эвкалиптовое масло - 1 чайная ложка

Натрите на мелкой терке обмылки или хозяйственное мыло, чтобы получилось 0,5 стакана мыльного порошка.

Смешайте мыльный порошок со стаканом мела и стаканом питьевой соды.

Сбрызните эвкалиптовым эфирным маслом.

Готовую массу переложите в банку с хорошо притертой или завинчивающейся крышкой. И помните, средство получится более качественным, если перед использованием его выдержать в течение недели: за это время эфирное масло равномерно разойдется в порошке.

Получившаяся паста не содержит грубых абразивов, портящих поверхность, поэтому универсальна и подходит для стеклокерамических панелей, посуды из нержавеющей стали и пр.

Внешне паста похожа на серо-белую замазку, но по консистенции гораздо мягче.

Используйте порошок как обычное чистящее средство и пусть ваш дом сияет чистотой.

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Валентина Соломатина