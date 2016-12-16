 
           
Статьи / 

Мой дом

Сверкающая кафельная плитка

Сверкающая кафельная плитка
 

Хотите, чтобы на кухне и в ванной кафельная плитка сверкала от чистоты? Можно легко приготовить чистящее средство в домашних условиях.

Состав:

мыльный порошок - 0,5 стакана

мел - 1 стакан

сода питьевая - 1 стакан

эфирное эвкалиптовое масло - 1 чайная ложка

Натрите на мелкой терке обмылки или хозяйственное мыло, чтобы получилось 0,5 стакана мыльного порошка.

Смешайте мыльный порошок со стаканом мела и стаканом питьевой соды.

Сбрызните эвкалиптовым эфирным маслом.

Готовую массу переложите в банку с хорошо притертой или завинчивающейся крышкой. И помните, средство получится более качественным, если перед использованием его выдержать в течение недели: за это время эфирное масло равномерно разойдется в порошке.

Получившаяся паста не содержит грубых абразивов, портящих поверхность, поэтому универсальна и подходит для стеклокерамических панелей, посуды из нержавеющей стали и пр.

Внешне паста похожа на серо-белую замазку, но по консистенции гораздо мягче.

Используйте порошок как обычное чистящее средство и пусть ваш дом сияет чистотой.

Валентина Соломатина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Моя семья Мой дом
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100