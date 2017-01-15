Полезный завтрак
Исключительно полезный, необыкновенно вкусный завтрак из овсянки и йогурта с фруктами. Приготовьте его вечером и утром ароматный завтрак готов. Это блюдо можно хранить до 5 дней в холодильнике.
Ингредиенты:
1 стакан геркулеса
1 стакан греческого йогурта или кефира
2/3 стакана молока
1 стакан любых фруктов, свежих или консервированных
1/4 стакана миндаля
2 столовые ложки меда или сахара (по желанию )
Приготовление:
В закрывающуюся банку, добавить геркулес, греческий йогурт, немного молока. Хорошо перемешать все ингредиенты. Добавить порезанные фрукты. Перемешать еще раз. Добавить кусочки миндаля. Перемешать, пока все ингредиенты не распределяться равномерно. Убрать в холодильник на ночь.
На следующее утро - полезный завтрак из йогурта овсянки и фруктов готов. Можно есть его холодным или слегка подогрев, добавив сахар или мед по вкусу.Мария Зимина