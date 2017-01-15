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Полезный завтрак

Полезный завтрак
 

Исключительно полезный, необыкновенно вкусный завтрак из овсянки и йогурта с фруктами. Приготовьте его вечером и утром ароматный завтрак готов. Это блюдо можно хранить до 5 дней в холодильнике. 

Ингредиенты:

1 стакан геркулеса

1 стакан греческого йогурта или кефира

2/3 стакана молока

1 стакан любых фруктов, свежих или консервированных

1/4 стакана миндаля

2 столовые ложки меда или сахара (по желанию )

Приготовление:

В закрывающуюся банку, добавить геркулес, греческий йогурт, немного молока. Хорошо перемешать все ингредиенты. Добавить порезанные фрукты. Перемешать еще раз. Добавить кусочки миндаля. Перемешать, пока все ингредиенты не распределяться равномерно. Убрать в холодильник на ночь.

На следующее утро - полезный завтрак из йогурта овсянки и фруктов готов. Можно есть его холодным или слегка подогрев, добавив сахар или мед по вкусу.

Мария Зимина
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