Чудо-соль
Не хотите болеть? Приготовьте льняную соль с кунжутом!
Посыпать этой солью можно все что вам нравиться: салаты, омлет, яичницу, вареные яйца и т.д.
Полезные свойства:
- Снижает уровень холестерина и сахара в крови.
- Препятствует потере массы костного скелета.
- Помогает контролировать вес.
- Улучшает пищеварение и предупреждает запоры.
- Укрепляет иммунитет.
- Борется с онкологическими образованиями, в частности раком кишечника и молочной железы, задерживая развитие опухоли.
Рецепт:
1 средняя луковица, 1 зубчик чеснока, 2 ст. ложки льняной муки, 2 ст. ложки семян льна, 2 ст. ложки семян кунжута, 1 ст. ложка морской или простой крупной соли.
* Луковицу и чеснок мелко порезать и обжарить до золотистого цвета на сухой сковороде.
* Семена льна и кунжута обжарить на сухой сковороде, остудить.
* Перемешать все ингредиенты, подавать к овощам, добавлять в горячие блюда и супы.
Льняную муку можно купить, а можно смолоть семена льна и кунжута в кофемолке.Евгения Примак