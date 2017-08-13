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Чудо-соль

Чудо-соль
 

Не хотите болеть? Приготовьте льняную соль с кунжутом!

Посыпать этой солью можно все что вам нравиться: салаты, омлет, яичницу, вареные яйца и т.д.

Полезные свойства:

- Снижает уровень холестерина и сахара в крови.

- Препятствует потере массы костного скелета.

- Помогает контролировать вес.

- Улучшает пищеварение и предупреждает запоры.

- Укрепляет иммунитет.

- Борется с онкологическими образованиями, в частности раком кишечника и молочной железы, задерживая развитие опухоли.

Рецепт:

1 средняя луковица, 1 зубчик чеснока, 2 ст. ложки льняной муки, 2 ст. ложки семян льна, 2 ст. ложки семян кунжута, 1 ст. ложка морской или простой крупной соли.

* Луковицу и чеснок мелко порезать и обжарить до золотистого цвета на сухой сковороде.

* Семена льна и кунжута обжарить на сухой сковороде, остудить.

* Перемешать все ингредиенты, подавать к овощам, добавлять в горячие блюда и супы.

Льняную муку можно купить, а можно смолоть семена льна и кунжута в кофемолке.

Евгения Примак
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