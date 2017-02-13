Салаты по-корейски

Корейские салаты прочно вошли в рацион питания современного человека и завоевали любовь и признание гурманов во всем мире. Они отличаются пикантным вкусом и аппетитным ароматом, гармонично сочетаются с любым гарниром и всегда уместны как на изысканном столе, так и во время обычного семейного обеда.

Морковь по-корейски

Ингредиенты:

500 г крупной сочной моркови

1 столовая ложка соли

3 столовые ложки растительного рафинированного масла

2 луковицы

2 столовые ложки уксуса

2 столовые ложки приправы для корейской моркови

Приготовление:

Морковь по корейски получится вкуснее, если для ее приготовления мы возьмем сладкий сочный сорт.

Морковь нужно тщательно вымыть, очистить, разрезать на 2 части вдоль и натереть на терке тонкой соломкой.

Подготовленную таким образом морковь нужно переложить в глубокую миску, присолить и хорошо перемешать для того, чтобы из моркови выделился сок.

После этого оставить морковь на 15-20 минут, чтобы она дала сок.

В это время очистить и порезать тонкими кольцами лук.

В сковороде накалить растительное масло и обжарить в нем лук в течение 3 минут. Вынуть лук из масла – он больше не нужен.

Морковь отжать (как, зависит от вашего вкуса. Если любите сочней – меньше отжимайте, если посуше – сильнее).

Теперь добавить в морковь уксус и засыпать в нее приправу. Перемешать.

Залить горячим, но не кипящим маслом (в котором обжаривали лук) и еще раз тщательно перемешать.

Поставить морковь под гнет на 24 часа в холодильник.

Через сутки морковь по-корейски готова.

Свекла по-корейски

Ингредиенты:

500 г красной сладкой свеклы

3 зубчика чеснока

0,5 чайной ложки красного перца

1 чайная ложка молотого кориандра

100 мл растительного масла

70 мл уксуса

0,5 чайной ложки усилителя вкуса глютамата натрия

соль по вкусу

Приготовление:

Свеклу необходимо тщательно вымыть, почистить и натереть на терке тонкой соломкой. Переложить свеклу в глубокую миску.

Чеснок очистить и мелко порубить.

Добавить его к свекле, залить уксусом, посолить.

Все тщательно перемешать.

Поставить миску со свеклой на водяную баню.

В течение 20-30 минут она должна томиться на водяной бане.

После этого снять свеклу с огня, добавить перец, кориандр, усилитель вкуса глютамат натрия. Растительное масло очень сильно разогреть, но не кипятить и залить им свеклу.

Все перемешать, поставить под гнет на сутки.

Через 24 часа свекла по-корейски готова к употреблению.

Цветная капуста по-корейски

Ингредиенты на 1 кг цветной капусты:

1 средняя морковь

по 1 стручку красного и зеленого болгарского перца

1 чайная ложка соли

2 чайные ложки сахара

1 чайная ложка кориандра

по 1 чайной ложке молотого черного и красного перца

1 пучок укропа

1 столовая ложка уксусной эссенции или 0,5 стакана уксуса

Приготовление:

Перед приготовлением цветную капусту необходимо хорошо вымыть, разделить на соцветия, листья и кочерыжку срезать.

Опустить в горячую кипящую воду на 2-3- минуты.

В это время морковку нарезать или натереть на терке соломкой, перец нарезать тонкими кольцами, а укроп мелко порубить.

Соединить все с цветной капустой, заправить солью, сахаром, кориандром.

Залить уксусной эссенцией и размешать. Поставить на 8 часов в холод.

Через 7-8 часов цветная капуста по-корейски готова.

Шампиньоны по-корейски

Ингредиенты:

1 кг свежих шампиньонов

1 средняя морковь

2 луковицы

3 зубчика чеснока

1 болгарский перец

100 г растительного масла

1 чайная ложка уксусной эссенции

соль, сахар, перец по вкусу

Приготовление:

Шампиньоны нарезать и варить 5-10 минут. После чего тщательно промыть холодной водой.

Морковь нарезать тонкими кружочками, лук нарезать полукольцами и обжарить их вместе.

Перец нарезать кубиками.

Шампиньоны по-корейски смешать с овощами, добавить чеснок, соль, перец, сахар и уксусную эссенцию.

Капуста по-корейски

Ингредиенты:

1 кочан китайской или обычной капусты

1 пучок зеленого лука

корень имбиря 4-5 см

2 зубчика чеснока

1 стручок красного перца чили

1 стручок зеленого перца чили

1/4 стакана соевого соуса

1/4 стакана рисового уксуса

2 столовых ложки сахара

2 столовых ложки паприки

0,5 чайной ложки усилителя вкуса глютамата натрия

3 столовых ложки соли

Приготовление:

В начале китайскую или обычную капусту необходимо очистить от верхних листьев.

Затем разрезать ее на 4 части вдоль, а затем еще раз только поперек, полосками шириной 1 см. Переложить капусту в глубокую кастрюлю и засыпать солью.

Капусту закрыть и оставить просолиться на сутки.

Через 24 часа несильно перемешать капусту руками, а выделившийся сок слить.

Вымыть и тонко нарезать зеленый лук.

Чеснок почистить и мелко порубить.

Красный и зеленый перец чили вымыть, удалить семена и, еще раз промыть и мелко нарезать.

Имбирь почистить и натереть на мелкой терке.

Добавить все в капусту и перемешать.

В соевый соус влить уксус, добавить сахар, паприку, усилитель вкуса глютамат натрия и добавить немного воды. Полученный рассол вылить в капусту.

Капуста должна быть полностью покрыта рассолом. Если капуста по-корейски не полностью покрыта, добавить воды.

Закрыть посуду крышкой и дать настояться капусте в холоде 2-3 дня.

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Мария Зимина