Салаты по-корейски
Корейские салаты прочно вошли в рацион питания современного человека и завоевали любовь и признание гурманов во всем мире. Они отличаются пикантным вкусом и аппетитным ароматом, гармонично сочетаются с любым гарниром и всегда уместны как на изысканном столе, так и во время обычного семейного обеда.
Морковь по-корейски
Ингредиенты:
500 г крупной сочной моркови
1 столовая ложка соли
3 столовые ложки растительного рафинированного масла
2 луковицы
2 столовые ложки уксуса
2 столовые ложки приправы для корейской моркови
Приготовление:
Морковь по корейски получится вкуснее, если для ее приготовления мы возьмем сладкий сочный сорт.
Морковь нужно тщательно вымыть, очистить, разрезать на 2 части вдоль и натереть на терке тонкой соломкой.
Подготовленную таким образом морковь нужно переложить в глубокую миску, присолить и хорошо перемешать для того, чтобы из моркови выделился сок.
После этого оставить морковь на 15-20 минут, чтобы она дала сок.
В это время очистить и порезать тонкими кольцами лук.
В сковороде накалить растительное масло и обжарить в нем лук в течение 3 минут. Вынуть лук из масла – он больше не нужен.
Морковь отжать (как, зависит от вашего вкуса. Если любите сочней – меньше отжимайте, если посуше – сильнее).
Теперь добавить в морковь уксус и засыпать в нее приправу. Перемешать.
Залить горячим, но не кипящим маслом (в котором обжаривали лук) и еще раз тщательно перемешать.
Поставить морковь под гнет на 24 часа в холодильник.
Через сутки морковь по-корейски готова.
Свекла по-корейски
Ингредиенты:
500 г красной сладкой свеклы
3 зубчика чеснока
0,5 чайной ложки красного перца
1 чайная ложка молотого кориандра
100 мл растительного масла
70 мл уксуса
0,5 чайной ложки усилителя вкуса глютамата натрия
соль по вкусу
Приготовление:
Свеклу необходимо тщательно вымыть, почистить и натереть на терке тонкой соломкой. Переложить свеклу в глубокую миску.
Чеснок очистить и мелко порубить.
Добавить его к свекле, залить уксусом, посолить.
Все тщательно перемешать.
Поставить миску со свеклой на водяную баню.
В течение 20-30 минут она должна томиться на водяной бане.
После этого снять свеклу с огня, добавить перец, кориандр, усилитель вкуса глютамат натрия. Растительное масло очень сильно разогреть, но не кипятить и залить им свеклу.
Все перемешать, поставить под гнет на сутки.
Через 24 часа свекла по-корейски готова к употреблению.
Цветная капуста по-корейски
Ингредиенты на 1 кг цветной капусты:
1 средняя морковь
по 1 стручку красного и зеленого болгарского перца
1 чайная ложка соли
2 чайные ложки сахара
1 чайная ложка кориандра
по 1 чайной ложке молотого черного и красного перца
1 пучок укропа
1 столовая ложка уксусной эссенции или 0,5 стакана уксуса
Приготовление:
Перед приготовлением цветную капусту необходимо хорошо вымыть, разделить на соцветия, листья и кочерыжку срезать.
Опустить в горячую кипящую воду на 2-3- минуты.
В это время морковку нарезать или натереть на терке соломкой, перец нарезать тонкими кольцами, а укроп мелко порубить.
Соединить все с цветной капустой, заправить солью, сахаром, кориандром.
Залить уксусной эссенцией и размешать. Поставить на 8 часов в холод.
Через 7-8 часов цветная капуста по-корейски готова.
Шампиньоны по-корейски
Ингредиенты:
1 кг свежих шампиньонов
1 средняя морковь
2 луковицы
3 зубчика чеснока
1 болгарский перец
100 г растительного масла
1 чайная ложка уксусной эссенции
соль, сахар, перец по вкусу
Приготовление:
Шампиньоны нарезать и варить 5-10 минут. После чего тщательно промыть холодной водой.
Морковь нарезать тонкими кружочками, лук нарезать полукольцами и обжарить их вместе.
Перец нарезать кубиками.
Шампиньоны по-корейски смешать с овощами, добавить чеснок, соль, перец, сахар и уксусную эссенцию.
Капуста по-корейски
Ингредиенты:
1 кочан китайской или обычной капусты
1 пучок зеленого лука
корень имбиря 4-5 см
2 зубчика чеснока
1 стручок красного перца чили
1 стручок зеленого перца чили
1/4 стакана соевого соуса
1/4 стакана рисового уксуса
2 столовых ложки сахара
2 столовых ложки паприки
0,5 чайной ложки усилителя вкуса глютамата натрия
3 столовых ложки соли
Приготовление:
В начале китайскую или обычную капусту необходимо очистить от верхних листьев.
Затем разрезать ее на 4 части вдоль, а затем еще раз только поперек, полосками шириной 1 см. Переложить капусту в глубокую кастрюлю и засыпать солью.
Капусту закрыть и оставить просолиться на сутки.
Через 24 часа несильно перемешать капусту руками, а выделившийся сок слить.
Вымыть и тонко нарезать зеленый лук.
Чеснок почистить и мелко порубить.
Красный и зеленый перец чили вымыть, удалить семена и, еще раз промыть и мелко нарезать.
Имбирь почистить и натереть на мелкой терке.
Добавить все в капусту и перемешать.
В соевый соус влить уксус, добавить сахар, паприку, усилитель вкуса глютамат натрия и добавить немного воды. Полученный рассол вылить в капусту.
Капуста должна быть полностью покрыта рассолом. Если капуста по-корейски не полностью покрыта, добавить воды.
Закрыть посуду крышкой и дать настояться капусте в холоде 2-3 дня.Мария Зимина