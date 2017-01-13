Как цвет интерьера влияет на наше настроение?

Цвета оказывают на нашу психику и наше физическое самочувствие непосредственное влияние. Одни способны расслабить нас и успокоить, другие, напротив, приводят к возбуждению. Отсюда возникает вопрос - как создать уют в доме, чтобы он стал нашей крепостью и всегда дарил положительные эмоции?

1. Красный

Действует на нервную систему возбуждающе - ускоряет работу всех систем организма, ускоряет сердцебиение и ритм дыхания. Может сильно утомить при длительном воздействии.

Где уместен: для рабочего кабинета, гостиной. В некоторых случаях для спальни.

2. Оранжевый

Активизирует энергию,создает атмосферу уюта, жизнерадостности и тепла.

Где уместен: гостиная, кухня, ванная – для любителей взбодриться в душе.

3. Синий

Способен вызвать спад работоспособности и настроить на волну релаксации. Освежает помещение и придает чувство гармонии.

Где уместен: спальня, ванная комната – для любителей понежиться в ванне с пенкой. Также для детской спальни мальчика.

4. Желтый

Прекрасно воздействует на зрительные рецепторы человека – привлекает внимание, улучшает концентрацию, заряжает энергией.

Где уместен: рабочий кабинет, кухня, прихожая, гостиная.

5. Зеленый

Способен снять напряжение, уменьшить боль. Очень освежает помещение.

Где уместен: яркие тона – для кухни. Приглушенные, такие как оливковые – идеален для спальни, а нежно-бирюзовый – для детской комнаты школьника.

6. Розовый

Это ощущение женственности, чувственности, нежности. Вызывает чувство оптимизма.

Где уместен: девичья спальня – в приглушенных тонах. Для гостиной будут уместны ярко-малиновые оттенки в сочетании с пастельными.

7. Фиолетовый

Очень специфический и считается тяжелым для восприятия нервной системой. Хорош в сочетании с зеленым, благодаря чему способен зарядить энергией и настроить на оптимистический лад.

Где уместен: пастельные оттенки фиолетового – для девичей спальни, боле яркие – хороши для прихожей.

8. Черный

Влияет на психику очень угнетающе и создает ощущение бесперспективности. Но в сочетании с другими цветами – подчеркивает изысканность и чувство стиля владельца дома.

Где уместен: в сочетании с другими цветами – в гостиной, в прихожей, в рабочем кабинете. В кухне черный будет смотреться стильно в сочетании с пастельными тонами.

9. Белый

Пробуждает хорошее настроение и дает заряд положительной энергии. Цвет легкости и чистоты.

Где уместен: в любых помещениях, в сочетании с другими цветами. Поможет сделать помещение визуально шире.

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Валентина Соломатина