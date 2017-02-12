Как варить каши. Пропорции

Каши очень полезное и популярное блюдо, а как их правильно варить знают не все. А если и знают, то часто забывают пропорции.

Как варить гречневую кашу

Пропорции 1:2.

Гречку засыпаем в кастрюлю и заливаем холодной водой. Ставим на конфорку, ждём, пока закипит, делаем огонь меньше и накрываем кастрюлю крышкой. Варим минут 15. Солить в конце варки. Если посолить сразу, то вкус каши будет хуже. После окончания варки кастрюлю снимаем с огня и заворачиваем в покрывало (одеяло), чтобы каша настоялась, набухла.

Если вам можно добавлять в кашу сливочное масло, то хорошо добавить немного за минуту-две до окончания варки, а остальную часть масла положить в кашу, когда она уже на тарелке.

Как варить рисовую кашу

Пропорции 1:1,5.

Воду наливаем в кастрюлю, доводим до кипения, потом засыпаем рис. Варим на сильном огне до закипания, потом на среднем — минут 10, а потом минуты три на слабом огне. После окончания варки рисовую кашу тоже хорошо «укутать», чтобы распарилась окончательно. Солить при подаче на стол.

Как варить пшеничную кашу

Пропорции 1:3.

Засыпаем в кастрюлю крупу, заливаем водой и ставим на огонь. Когда закипит, делаем огонь средним — на таком и варим. Время приготовления: минут 15-20. Когда воды в каше почти совсем не осталось, добавляем чуть сливочного масла (если позволяет диета). Солим тоже в конце варки. «Укутывать» — рекомендуется.

Как варить пшённую кашу

Каша из пшена очень полезна. Недаром пшено называют золотой крупой. Пшено чистит организм лучше любой другой крупы. И витаминов в нём полным-полно.

Пропорции пшенной каши 1:2.

Пшено заливаем холодной водой. Доводим до кипения, уменьшаем огонь и варим минут 10-15. Класть сливочное масло (если вам можно его употреблять) перед концом варки (маленький кусочек) и «укутывать» любую кашу, после того как сварится — это из бабушкиных рецептов. Солить пшённую кашу перед окончанием варки.

Очень хорошо добавить в пшенную кашу кусочки тыквы и чернослив. Добавлять тыкву и чернослив следует тогда, когда каша покипит минут 5. Остальное время всё будет вариться вместе. Чернослив лучше брать вяленый (не копчёный) — он полезнее. Перед тем, как класть чернослив в кашу, его следует хорошенько вымыть, а тыкву лучше всего натереть на крупной терке.

Как варить ячневую кашу

Пропорции 1:1,5.

Чтобы ячневая каша получилась рассыпчатой, перед варкой высыпаем приготовленную порцию крупы на сковородку (без жира) и прокаливаем, постоянно помешивая.

Прожаренную крупу кладем в кастрюлю и заливаем холодной водой. Варим минут 10-15. Не прожаренную ячку варить также. Она получится не такой рассыпчатой. но всё равно очень вкусной.

Как варить манную кашу

Кипятим пол литра жидкости (молока или воды), потом всыпаем в него струйкой при постоянном помешивании манку. На пол литра — три четверти стакана. Варится манка минут 5. Не забывайте помешивать. Манку укутывать не нужно. Солить перед окончанием приготовления, сахар класть (по желанию) в уже готовую кашу.

Если хотите, чтобы манка получилась рассыпчатой, то перед приготовлением крупу надо прожарить на сковороде без жира.

Как варить овсяную кашу или геркулес

Геркулес можно не варить, а просто запаривать в кипяченой воде. Чашечку крупы заливаем чашечкой же кипятка, закрываем посуду крышечкой и оставляем на ночь. Утром можно есть, добавив по вкусу: соль, сахар, свежие или сушеные фрукты.

Если надо приготовить кашу протёртую, то варите овсянку в пропорции 1:1 в течение 10 минут. а потом протрите через сито или дуршлаг.

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Мария Зимина