Как варить каши. Пропорции
Каши очень полезное и популярное блюдо, а как их правильно варить знают не все. А если и знают, то часто забывают пропорции.
Как варить гречневую кашу
Пропорции 1:2.
Гречку засыпаем в кастрюлю и заливаем холодной водой. Ставим на конфорку, ждём, пока закипит, делаем огонь меньше и накрываем кастрюлю крышкой. Варим минут 15. Солить в конце варки. Если посолить сразу, то вкус каши будет хуже. После окончания варки кастрюлю снимаем с огня и заворачиваем в покрывало (одеяло), чтобы каша настоялась, набухла.
Если вам можно добавлять в кашу сливочное масло, то хорошо добавить немного за минуту-две до окончания варки, а остальную часть масла положить в кашу, когда она уже на тарелке.
Как варить рисовую кашу
Пропорции 1:1,5.
Воду наливаем в кастрюлю, доводим до кипения, потом засыпаем рис. Варим на сильном огне до закипания, потом на среднем — минут 10, а потом минуты три на слабом огне. После окончания варки рисовую кашу тоже хорошо «укутать», чтобы распарилась окончательно. Солить при подаче на стол.
Как варить пшеничную кашу
Пропорции 1:3.
Засыпаем в кастрюлю крупу, заливаем водой и ставим на огонь. Когда закипит, делаем огонь средним — на таком и варим. Время приготовления: минут 15-20. Когда воды в каше почти совсем не осталось, добавляем чуть сливочного масла (если позволяет диета). Солим тоже в конце варки. «Укутывать» — рекомендуется.
Как варить пшённую кашу
Каша из пшена очень полезна. Недаром пшено называют золотой крупой. Пшено чистит организм лучше любой другой крупы. И витаминов в нём полным-полно.
Пропорции пшенной каши 1:2.
Пшено заливаем холодной водой. Доводим до кипения, уменьшаем огонь и варим минут 10-15. Класть сливочное масло (если вам можно его употреблять) перед концом варки (маленький кусочек) и «укутывать» любую кашу, после того как сварится — это из бабушкиных рецептов. Солить пшённую кашу перед окончанием варки.
Очень хорошо добавить в пшенную кашу кусочки тыквы и чернослив. Добавлять тыкву и чернослив следует тогда, когда каша покипит минут 5. Остальное время всё будет вариться вместе. Чернослив лучше брать вяленый (не копчёный) — он полезнее. Перед тем, как класть чернослив в кашу, его следует хорошенько вымыть, а тыкву лучше всего натереть на крупной терке.
Как варить ячневую кашу
Пропорции 1:1,5.
Чтобы ячневая каша получилась рассыпчатой, перед варкой высыпаем приготовленную порцию крупы на сковородку (без жира) и прокаливаем, постоянно помешивая.
Прожаренную крупу кладем в кастрюлю и заливаем холодной водой. Варим минут 10-15. Не прожаренную ячку варить также. Она получится не такой рассыпчатой. но всё равно очень вкусной.
Как варить манную кашу
Кипятим пол литра жидкости (молока или воды), потом всыпаем в него струйкой при постоянном помешивании манку. На пол литра — три четверти стакана. Варится манка минут 5. Не забывайте помешивать. Манку укутывать не нужно. Солить перед окончанием приготовления, сахар класть (по желанию) в уже готовую кашу.
Если хотите, чтобы манка получилась рассыпчатой, то перед приготовлением крупу надо прожарить на сковороде без жира.
Как варить овсяную кашу или геркулес
Геркулес можно не варить, а просто запаривать в кипяченой воде. Чашечку крупы заливаем чашечкой же кипятка, закрываем посуду крышечкой и оставляем на ночь. Утром можно есть, добавив по вкусу: соль, сахар, свежие или сушеные фрукты.
Если надо приготовить кашу протёртую, то варите овсянку в пропорции 1:1 в течение 10 минут. а потом протрите через сито или дуршлаг.Мария Зимина