Как почистить и обновить меха и кожу

Меховые и кожаные изделия являются самыми дорогостоящими как в мужском так и в женском гардеробе. И становится очень обидно, а порой и накладно, если мех любимой шубки потускнел и потерял товарный вид, а на светлых перчатках или сумке откуда ни возьмись появилось досадное пятно. Все ниже перечисленные средства являются народными, и пользоваться ими следует очень аккуратно. Если сомневаетесь - лучше не рисковать и обратиться к профессионалам в химчистку.

1. Изделия из кожи можно обновить, протерев их взбитым яичным белком. Загрязненную кожу можно мыть теплым некипяченым молоком.

2. Цвет кожи восстановится, если смазать ее глицерином.

3. Изделиям из кожи придаст блеск кофейная гуща. Гущу нужно завернуть в шерстяную или фланелевую тряпочку и энергичными движениями протереть кожу.

4. Кожаные изделия можно чистить водой с мылом и нашатырным спиртом, а потом протереть тряпочкой смоченной касторовым маслом (или вазелином или глицерином).

5. Потертые места у кожаных изделий нужно время от времени протирать тряпочкой, смоченной глицерином, или свежей апельсиновой корочкой. Это поможет вернуть им прежний вид.

6. Загрязненную кожаную сумку можно вычистить, протирая кожу разрезанной луковицей. По мере загрязнения лука, нужно делать новый срез. После завершения процедуры, сумку протереть до блеска чистой мягкой тряпкой.

7. Сумочка из темной кожи приобретет блеск, если протереть ее ватным тампоном, смоченным лимонным соком.

8. Обновить кожаную сумочку можно еще и так: осторожно помыть в теплой мыльной воде, в которую добавлено немного нашатырного спирта. Затем просушить и протереть тряпочкой, смоченной касторовым маслом.

9. Для чистки дубленок используется мыльный раствор с добавлением нашатырного спирта. После этого изделие следует обработать еще одним раствором: 20 г глицерина, 20 г нашатырного спирта, 5 буры на 0,5 л воды. Затем дубленку нужно просушить и промять руками.

10. Замшевые куртки и пальто нужно чистить следующим раствором: 1 столовая ложка нашатырного спирта на 5 столовых ложек воды. Затем вещи необходимо аккуратно протереть тряпочкой, смоченной составом из 1 чайной ложки уксуса на 1 литр воды.

11. Если новые кожаные перчатки оказались тесноватыми, надо завернуть их в мокрое полотенце, а через 2-3 часа надеть и досушить на руках.

12. Чтобы восстановить блеск потускневшего меха, нужно измельчить в порошок ядро грецких орехов, завязать полученный порошок в сложенную втрое марлю и протереть этим тампоном мех по волосу. осле того, как ореховое масло впитается, мех приобретет красивый стойкий блеск.

13. Жировые пятна с шубы можно удалить двумя способами:

1) протереть мех в одном направлении тряпочкой, смоченной очищенным бензином или специальным пятновыводителем;

2) промыть пятна раствором стирального порошка или пеной от мыльной стружки. При этом раствор или пену втирать в мех так, чтобы не увлажнять кожаную основу. После такой обработки место, где было пятно, помыть водой, мех высушить (только не на солнце!), а затем выколотить шубу выбивалкой.

14. Изделия из козлика моют холодной мыльной водой, а затем ополаскивают.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Валентина Соломатина