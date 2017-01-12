Салат "Гнездо глухаря"
Этот салат выглядит необычно. Его нельзя назвать простым, потому что он содержит много различных продуктов, однако если запастись терпением вы легко приготовите "Гнездо глухаря".
Ингредиенты:
- 200 граммов куриного мяса;
- 3 средние моркови;
- 1 большая картофелина;
- 1 головка репчатого лука;
- 2 яйца;
- свежая зелень петрушки и укропа;
- соль по вкусу;
- черный молотый перец;
- растительное масло;
- майонез.
Приготовление:
Отварите куриное мясо в подсоленной по вкусу воде до готовности. Остудите и порвите на волокна (или нарежьте острым ножом соломкой).
Морковь вымыть, очистить, нарезать соломкой и пожарить на растительном масле до готовности. Обязательно посолите.
Почистите картофель и также нарежьте соломкой и пожарьте до готовности.
Головку репчатого лука нарежьте мелкими полукольцами и обжарьте, не забыв посолить.
Сварите вкрутую яйца. Отделите белок от желтка. Белок нарежьте мелкой соломкой.
Смешайте куриное мясо, морковь, картофель, репчатый лук и яйца. Заправьте майонезом, поперчите по вкусу. И хорошенько перемешайте.
Теперь возьмите оставшиеся вареные желтки, разомните их вилкой. Парочку желтков оставьте — для натирания (в конце). Добавьте мелко порубленную зелень укропа, майонез, соль и перец по вкусу. Все хорошенько перемешайте.
Возьмите плоскую тарелку и по краям положите веточки свежей зелени петрушки (можно использовать и листья зеленого салата).
Сверху выложите приготовленный салат и в центре сделайте небольшое углубление. Теперь возьмите чайной ложкой смесь из желтка, руками сформируйте шарики, обваляйте в натертых (мы оставляли пару) желтках и аккуратно выложите в центр.Мария Зимина