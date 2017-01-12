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Салат "Гнездо глухаря"

Салат
 

Этот салат выглядит необычно. Его нельзя назвать простым, потому что он содержит много различных продуктов, однако если запастись терпением вы легко приготовите "Гнездо глухаря". 

Ингредиенты:

- 200 граммов куриного мяса;

- 3 средние моркови;

- 1 большая картофелина;

- 1 головка репчатого лука;

- 2 яйца;

- свежая зелень петрушки и укропа;

- соль по вкусу;

- черный молотый перец;

- растительное масло;

- майонез.

Приготовление:

Отварите куриное мясо в подсоленной по вкусу воде до готовности. Остудите и порвите на волокна (или нарежьте острым ножом соломкой).

Морковь вымыть, очистить, нарезать соломкой и пожарить на растительном масле до готовности. Обязательно посолите.

Почистите картофель и также нарежьте соломкой и пожарьте до готовности.

Головку репчатого лука нарежьте мелкими полукольцами и обжарьте, не забыв посолить.

Сварите вкрутую яйца. Отделите белок от желтка. Белок нарежьте мелкой соломкой.

Смешайте куриное мясо, морковь, картофель, репчатый лук и яйца. Заправьте майонезом, поперчите по вкусу. И хорошенько перемешайте.

Теперь возьмите оставшиеся вареные желтки, разомните их вилкой. Парочку желтков оставьте — для натирания (в конце). Добавьте мелко порубленную зелень укропа, майонез, соль и перец по вкусу. Все хорошенько перемешайте.

Возьмите плоскую тарелку и по краям положите веточки свежей зелени петрушки (можно использовать и листья зеленого салата).

Сверху выложите приготовленный салат и в центре сделайте небольшое углубление. Теперь возьмите чайной ложкой смесь из желтка, руками сформируйте шарики, обваляйте в натертых (мы оставляли пару) желтках и аккуратно выложите в центр.

Мария Зимина
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