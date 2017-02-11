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Как правильно варить какао

Как правильно варить какао
 

Многим из нас известно, что какао очень полезный и вкусный напиток. Поэтому важно знать, как правильно его варить.

Классический вид какао

Для приготовления классического какао понадобится молоко, небольшое количество сахара и какао порошок. В кастрюлю, в которой будет вариться какао, необходимо налить воды так, чтобы дно было полностью покрыто. Как только вода закипит, следует вылить в кастрюлю молоко. В это время в чашке нужно тщательно перемешать какао порошок и сахар, затем добавить туда же немного воды и основательно размешать. Должна получиться однородная густая шоколадная смесь без комков.

Следующий этап приготовления – соединение шоколадной смеси и молока. Для этого, постоянно помешивая молоко, в него вводят смесь с какао, затем содержимое кастрюли доводят до кипения и кипятят на медленном огне в течение трех минут. Пропорция приготовления какао: на 2 литра молока надо взять 6 столовых ложек какао порошка и 4 столовые ложки сахара.

Какао сразу разливают по чашкам, не остужая. Это классический рецепт приготовления какао, однако существуют и другие, более оригинальные способы.

Какао с яичным желтком

Сначала какао варят по традиционному рецепту. Затем растирают желток (один желток на две порции какао) с сахаром и какао порошком. Вливают в кастрюлю с готовым какао. После чего напиток взбивают венчиком и сразу же подают в стаканах или чашках.

Какао со взбитыми сливками

Какао варят по классическому рецепту, разливают в подготовленные стаканы таким образом, чтобы они были заполнены на половину. Затем взбивают сливки с сахарной пудрой и выкладывают одну столовую ложку на какао.

Мария Зимина
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