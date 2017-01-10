Ритуалы для привлечения удачи и денег

В любой национальной культуре существуют ритуалы для привлечения удачи и денег, помогающие уберечь себя, своих близких, дом от бед и несчастий и, наоборот, привлечь что-то хорошее и нужное.

«Серебряное заклинание»

Чтобы провести ритуал для привлечения удачи и денег надо взять зеленую свечку, монетки одного достоинства и глиняный горшочек.

Установите горшочек в прихожую и в течение 7 дней ежедневно бросайте в горшочек по одной монетке. После 7 дней выберите время, когда будете дома одни. Перенесите горшочек в комнату на стол.

Держа в правой руке незажженную свечку, левой достаньте денежки и разложите их вокруг горшочка по окружности. Зажгите свечу обязательно спичкой и произнесите слова: «Теките деньги, сверкайте деньги, сделать богатым и удачливым меня пожелайте». Повторяйте эти слова три раза, держа свечу в левой руке, потом поставьте ее в подсвечник.

А теперь надо расслабиться и, глядя на пламя свечи, представить себе все радужные картины, связанные с удачей и деньгами. Думайте только о приятном, забудьте о долгах и проблемах. Посидите так минут пятнадцать, затем займитесь своими делами, но свечку не убирайте. Она должна погаснуть сама, поэтому лучше брать короткую свечу.

Соберите монетки обратно в горшок, когда свеча погаснет, и поставьте его на прежнее место в прихожую. Еще в течение 10 дней нужно бросать в горшочек деньги. Теперь нужно правильно распорядиться собранными деньгами. Примерно десятую часть суммы надо отдать нуждающимся, на остальные деньги купите себе какую-нибудь красивую вещицу, которая будет постоянно в пределах вашей ауры. Это может быть авторучка, блокнот, заколка, украшение и прочее. Этот ритуал для привлечения удачи и денег можно проводить сколько угодно раз.

"Горшочек риса"

Надо взять мисочку с рисом,заполненую примерно на две трети. Рис у китайцев — символ процветания и благосостояния. Миску надо также поставить у входа в квартиру и каждый раз, приходя домой, бросайте в миску любые денежки, которые найдутся в кармане. Главное условие — это надо делать ежедневно в течение 27 дней. Бросая, перемешивайте монетки с рисом и говорите про себя денежные аффирмации типа «Мои доходы увеличиваются с каждым днем» или «Деньги рекой текут ко мне».

На 28 день достаньте из риса деньги и пересчитайте, десятую часть собранной суммы вновь отдайте нуждающимся или в церковь. На остальные побалуйте себя чем-то приятным. Если случайно забудете положить монетки, попросите родных сделать это за себя. Иначе придется начинать все с первого дня.

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Евгения Примак