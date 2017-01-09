Бефстроганов с грибами и сливками
Бефстроганов с грибами и сливками - классический вариант приготовления этого русского блюда . Пусть национальным оно так и не стало, но его популярности это ни в коем случае не убавляет.
Ингредиенты:
1, 2 кг говяжьей вырезки
250 г шампиньонов, или любых грибов, которые вам нравятся
1-1,5 чашки жирных сливок
5-6 шт лаврового листа
1 большая луковица
2 столовые ложки муки
молотый черный перец по вкусу
соль по вкусу
растительное масло для жарки
рассыпчатая гречневая каша в качестве гарнира
Приготовление:
1. Разогрейте в высокой сковороде 2 столовые ложки растительного масла на среднем огне. Очистите лук, нарежьте его тонкими четвертинками колец и обжарьте до коричневого цвета, помешивая.
2. Очистите и нарежьте ломтиками грибы, добавьте в сковороду, перемешайте и продолжайте жарить, пока не испарится сок.
3. Пока готовятся грибы, нарежьте мясо тонкими полосками. Увеличьте огонь и положите мясо в сковороду. Жарьте, помешивая, пока каждый кусочек не обжарится.
4. Добавьте в сковороду муку, лавровый лист и сливки.
5. Посолите по вкусу, приправьте молотым черным перцем, накройте крышкой, уменьшите огонь до умеренного и тушите, пока мясо не станет мягким. Подавайте с рассыпчатой гречневой кашей.
Приятного аппетита!Мария Зимина