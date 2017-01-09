Бефстроганов с грибами и сливками

Бефстроганов с грибами и сливками - классический вариант приготовления этого русского блюда . Пусть национальным оно так и не стало, но его популярности это ни в коем случае не убавляет.

Ингредиенты:

1, 2 кг говяжьей вырезки

250 г шампиньонов, или любых грибов, которые вам нравятся

1-1,5 чашки жирных сливок

5-6 шт лаврового листа

1 большая луковица

2 столовые ложки муки

молотый черный перец по вкусу

соль по вкусу

растительное масло для жарки

рассыпчатая гречневая каша в качестве гарнира

Приготовление:

1. Разогрейте в высокой сковороде 2 столовые ложки растительного масла на среднем огне. Очистите лук, нарежьте его тонкими четвертинками колец и обжарьте до коричневого цвета, помешивая.

2. Очистите и нарежьте ломтиками грибы, добавьте в сковороду, перемешайте и продолжайте жарить, пока не испарится сок.

3. Пока готовятся грибы, нарежьте мясо тонкими полосками. Увеличьте огонь и положите мясо в сковороду. Жарьте, помешивая, пока каждый кусочек не обжарится.

4. Добавьте в сковороду муку, лавровый лист и сливки.

5. Посолите по вкусу, приправьте молотым черным перцем, накройте крышкой, уменьшите огонь до умеренного и тушите, пока мясо не станет мягким. Подавайте с рассыпчатой гречневой кашей.

Приятного аппетита!

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Мария Зимина