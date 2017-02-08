Как утеплить балкон? 6 шагов

Полезной площади жилья всегда бывает слишком мало. Обнаружить недостающие несколько метров, с которыми жизнь будет просторнее и комфортнее, возможно на балконе. Набравшись терпения, обзаведясь стройматериалами высокого качества и необходимыми знаниями, владельцы квартиры начинают благоустраивать балконные пространства.

Люди любят находить полезное применение каждому участку квартиры: в коридоре находится вместительный шкаф, многочисленные кладовые заполняются не слишком нужными старыми вещами, в зале буфет хранит семейные реликвии. Балкон постигает аналогичная судьба. Многие хозяева делают из балконов и лоджий настоящие склады откровенного хлама. Иначе нельзя называть поломанный велосипед с разбитыми детскими лыжами, которые жаль выбросить, но использовать их по назначению явно никому не придется. Утепление балкона поможет избавить квартиру от мусора и подарит несколько полезных метров.

Однако, существует современное, практичное и экономное решение - обустроить на балконе комнатку для отдыха, игровую или даже небольшой спортзал.

Следует избегать частых ошибок. Основная из них - банальная поспешность. Наскоро вставляются окна, замазываются щели, ставится электрический радиатор отопления. Но впоследствии в помещении нечасто бывает приятно находиться. Столь желанное тепло выходит наружу, а хозяева вынуждены пассивно созерцать.

Чтобы внутри помещения было комфортно, балкон сперва следует хорошо утеплить. В этом процессе нужно выделить несколько важных моментов.

1. Установка теплых окон

Важно состояние окружающей балкон ограды. Если она еще достаточно прочная, можно смело вставлять оконные рамы. В противном случае, потребуется укрепить имеющуюся ограду еще одной, не пожалев средств на сварочные работы. Поскольку окончательная забота - утеплить, следует выбирать модели окон с распашным вариантом открывания, многокамерными или отражающими инфракрасное излучение теплосберегающими стеклопакетами.

2. Устранение щелей

Балкон даже с поставленными окнами по-прежнему остается довольно холодным. Через многочисленные щели легко выходит наружу тепло, и тем быстрее, чем холоднее на улице. Для пломбировки щелей применяются полиуретановые герметики. Они удобны в использовании, долговечны, обладают низким коэффициентом температурного расширения. Однокомпонентные составы не нужно смешивать, с трудом регулируя пропорцию.

3. Выбор правильного утеплителя

Хорошая теплоизоляция отбирает драгоценные сантиметры площади, но с этим придется смириться. Если в регионе, где проживают владельцы балкона, зима продолжается шесть месяцев и более, утеплять нужно все: парапет, стены квартиры, бетонные плиты вверху и внизу. Потолок утепляется, даже если соседи сверху успели построить на балконе целую крепость. При выборе материала в первую очередь нужно учитывать его теплопроводность, которая чем ниже, тем лучше материал подойдет для утепления. Отличный вариант - экструдированный пенополистирол. У него малая теплопроводность, он легкий и не рассыпается при монтаже, запросто режется обычным ножом. Если с деньгами туго, выход имеется - для утепления приобретаются листы обычного пенопласта.

4. Утеплительные работы

Когда утеплитель приобретен, начинаются крепежные работы. Теплоизоляционные материалы крепятся дюбелями или клеем - хозяева квартиры вправе выбирать, что им нравится больше.

Первый способ - крепежная площадь хорошо промазывается, не надо забывать наносить клей также на сам утеплитель. Затем две поверхности соединяются. Следует обратить внимание, чтобы клей, на котором крепится утеплитель, не содержал толуола - одного из популярных органических растворителей.

Второй способ - крепеж при помощи дюбелей. Он также несложен. Дюбеля крепятся по всему периметру (на квадратный метр должно приходиться около десяти креплений).

При любом способе крепежа швы между листами утеплителя наполняются монтажной пеной (не содержащей толуола). Самые заботливые хозяева совмещают два упомянутых способа, выбирая наилучший на определенном участке или применяя сразу оба для надежности.

Выбрав способ крепежа, начинают собственно утеплительные работы. На полу и внизу стен устраивается гидроизоляция. Затем не помешает подровнять пол, далее на него укладывается утеплитель. Следует помнить и о пароизоляции, избавляющей от вредной напасти - плесени. Часто при неаккуратной укладке утеплителя появление грибков неизбежно. Утепление пола завершается укладкой на него полимербетона с армированной сеткой. Стены и потолок теплоизолировать намного проще. Утеплитель крепится как угодно, затем стены «зашиваются» гипсокартоном, стойким к влаге. На потолках успешно применяются подвесные конструкции, за которыми спрятана электрическая проводка. Пароизоляция важна и здесь. Идеальный выход - поставить паробарьер перед утеплителем.

5. Отделка и внешнее оформление

Внешнюю отделку лучше поручить профессионалам, обладающим большим опытом подобных работ и умеющим сделать результат красивым. Отделку балкона изнутри его владельцы запросто выполнят своими силами. Влагостойкий гипсокартон легко окрашивается в какой угодно цвет. Также стены можно покрыть панелями из МДФ. Это современный материал, обладающий многими достоинствами. Хорошо смотрится на балконе вагонка из дерева или пластика.

6. Дополнительное тепло

Установка отдельного источника тепла. При наличии изоляционного материала, в помещении остается тепло, но оно не вырабатывается само по себе. Возможно, обустроить «теплый пол», установить отопительный радиатор, встроить кондиционер. Окончательное решение должны принять сами хозяева, с учетом своих финансовых и иных возможностей. Безусловно, кондиционер лучше всего поддерживает постоянную температуру в помещении, но потребляет много электроэнергии и не везде разрешается его устанавливать.

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Евгения Примак