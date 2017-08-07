Dove Men+Care представляет новую коллекцию "Свежесть минералов и шалфея"

Мы привыкли считать мускулы и отвагу главными показателями мужественности. Dove Men+Care уверен: по-настоящему сильными мужчин делает забота. Новая коллекция Dove Men+Care «Свежесть минералов и шалфея» создана поддержать мужчин в ежедневных больших и маленьких подвигах ради любимых.

Мужчины порой даже не задумываются о том, как важны для родных их внимание и участие, а иногда и вовсе считают заботу и нежность проявлением слабости. Dove Men+Care предлагает взглянуть на мужественность по-новому, ведь забота о близких не только добавляет жизни веселья и радости, но придает сил, энергии и вдохновения для новых свершений и новых побед.

Новая коллекция Dove Men+Care «Свежесть минералов и шалфея» способна сделать даже самых строгих и сдержанных мужчин чуточку мягче. Уникальные средства содержат активную формулу с минералами для необходимого баланса очищения и увлажнения. Летние освежающие ароматы перечной мяты и эвкалипта в сочетании с мужественными нотами кедра, янтаря и мускуса заряжают энергией и бодростью, которые так необходимы для совершения добрых дел ради любимых. Коллекция Dove Men+Care «Свежесть минералов и шалфея» состоит из четырёх средств: геля для душа и трех видов антиперспирантов - аэрозоль, шариковый и карандаш.

Универсальный гель для душа с технологией MicroMoisture одновременно очищает и защищает кожу от сухости, а натуральный экстракт шалфея дает дополнительное увлажнение. Гель дерматологически протестирован и может использоваться также для ухода за кожей лица. Для эффективной заботы о себе мужчинам не понадобится целая армия упаковок!

Антиперспиранты, на ¼ состоящие из увлажняющего крема, помогают предотвратить раздражение кожи и снизить уровень потоотделения в стрессовых ситуациях и при повышенных физических нагрузках, обеспечивая надёжную защиту на 48 часов.

Dove Men+Care «Свежесть минералов и шалфея» - это забота о настоящем мужчине и его поддержка в заботе о близких.

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Missus.Ru Редакция