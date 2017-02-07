18 способов использовать чайные пакетики

Многие используют чайные пакетики только один раз, то есть 1 пакетик = 1 чашка чая. Затем, по идее, этот пакетик нужно выбросить. Но вовсе не обязательно. Существует масса способов найти ему новое применение.

1. Заварить более крепкий чай

Если вам по душе чай покрепче, оставьте пакетик от предыдущего чаепития и добавьте его в чашку вместе со свежим пакетиком в следующий раз. Он не даст такой же крепкой заварки, как новый, но все же придаст приятный оттенок вкуса. Этот способ подойдет для любого красного и зеленого чая, а вот белый, пожалуй, слишком деликатен для повторной заварки.

2. Придать приятный вкус макаронам и крупам

Выпив чая, можно использовать пакетик для придания лучшего вкуса различным блюдам. Для этого поместите пакетик в кастрюлю с водой и достаньте после закипания, а затем добавьте пасту, рис или другую крупу.

Нужен совет, чтобы вы решились попробовать? Попробуйте приготовить рис на жасминовом или ромашковом настое, пасту на зеленом чае, а овсянку на черном чае со специями или настое корицы.

3. Удобрить свой огород

Заварите старые пакетики еще раз, полученный слабый чай перелейте в ведерко и полейте растения, чтобы защитить их от грибковых инфекций. Кроме того, если вскрыть использованные пакетики и высыпать их содержимое в землю у корней растения, это отпугнет таких садовых вредителей, как мыши. Также можно добавить старые пакетики к основному удобрению, чтобы повысить концентрацию питательных веществ. Главное, не забудьте снять с пакетиков металлические скобки, если они есть.

4. Удалить загрязнения с ковров

Используйте старые чайные пакетики для очистки и придания приятного запаха напольным покрытиям. Использованные чайные пакетики можно хранить в холодильнике в чашке воды, чтобы уберечь их от порчи, пока не наберется достаточное для большой поверхности количество. Затем вскройте их и подсушите содержимое, пока оно не станет лишь слегка влажным. Теперь посыпьте ковры и ковровые покрытия чаем и оставьте, пока они не высохнут. Тогда останется лишь пропылесосить их или просто аккуратно смести сухие чайные листочки.

5. Нейтрализовать бытовые запахи

Чай также отлично подходит для избавления от неприятных запахов в доме. Смешайте сухие чайные листья с наполнителем для кошачьего туалета. Положите использованные пакетики в холодильник, чтобы там воцарилась свежесть. Бросьте несколько сухих чайных пакетиков на дно мусорного ведра, чтобы нейтрализовать неприятные запахи, прежде чем они распространятся по кухне. Это всего лишь несколько примеров, но существует и множество других вариантов.

6. Сделать самодельный освежитель воздуха

Капните несколько капель вашего любимого эфирного масла на высушенные чайные пакетики, чтобы получить прекрасные освежители воздуха для дома, офиса или автомобиля. Так как большинство чайных пакетиков делаются на ниточке, повесить их не составит труда. Как только масло выветрится, можно просто добавить еще несколько капель и вы снова будете окружены свежестью. Таким образом, эти пакетики будут выполнять двойную функцию: поглощать неприятные запахи и наполнять ваш дом чудесным ароматом.

7. Выгнать домашних вредителей

Мышам не особенно нравится запах чая. Поэтому попробуйте поместить использованные чайные пакетики в шкафы, кладовые, а также любые места, через которые мыши проникают в ваш дом, Для дополнительной защиты можно пропитать пакетики маслом перечной мяты. Тогда они не только помогут избавиться от надоедливых грызунов и нашествий таких домашних насекомых, как пауки и муравьи, но и в то же время будут источать приятный свежий запах мяты!

8. Удалить жир с грязной посуды

Замочите посуду в теплой воде с парой использованных чайных пакетиков, чтобы растворить жир без применения агрессивных химикатов. Чай также поможет размочить любую прилипшую к посуде пищу и спасет вас от мучительного отскабливания тарелок.

9. Избавиться от запаха продуктов на коже

После обработки таких продуктов, как чеснок, лук и рыба, используйте старые чайные пакетики, чтобы отмыть руки и удалить въевшиеся запахи.

10. Смягчить кожу стоп

Добавьте использованные чайные пакетики в теплую воду и подержите в ней ноги, чтобы нейтрализовать неприятные запахи, смягчить мозоли и напитать кожу.

11. Принять антиоксидантную ванну

Благодаря высокому содержанию в чае антиоксидантов, купание в теплой воде с настоем чайных листьев обеспечит вам прекрасный уход за кожей. Можно либо повесить использованные чайные пакетики на кран и набирать воду в ванну сквозь них, либо бросить их прямо в воду, чтобы получить питательную чайную ванну. В качестве бонуса можно использовать ароматизированные чай с добавлением жасмина или ромашки, чтобы позволить своему телу еще лучше расслабиться при помощи ароматерапии.

12. Успокоить раздраженную кожу

Прохладные, влажные чайные пакетики являются отличным натуральным средством, чтобы снять раздражение. Чтобы облегчить дискомфорт, вызванный усталостью глаз, поместите их на веки. С их помощью можно также уменьшить воспаление от солнечного ожога. Приложите пакетик к синяку, чтобы снять дискомфорт и помочь ускорить заживление. Аккуратно протрите укусы, чтобы вывести токсины и уменьшить боль и отек.

13. Бороться с инфекциями

Прикладывайте теплые, влажные чайные пакетики к коже при таких заболеваниях, как конъюнктивит, язва, герпес, подошвенные бородавки, или любых других подобных недугах, чтобы уничтожить инфекцию, уменьшить боль и помочь ускорить процесс заживления.

14. Устранить неприятный запах изо рта

Используйте дважды заваренные пакетики чая, чтобы получить полностью натуральное освежающее полоскание. Для этого необходимо просто заварить из них слабый чай. (Этот способ действует со многими сортами чая, однако лучший результат обеспечит мятный и зеленый чай.)

15. Увлажнить волосы

Заварите немого слабого чая из старых пакетиков и полученным настоем промойте волосы после мытья шампунем, чтобы увлажнить и напитать волосы и кожу головы.

16. Обновить деревянные поверхности

Используйте слабо заваренный чай для чистки и придания блеска паркетным полам и для полировки деревянной мебели.

17. Сделать домашний очиститель для стекол

Залейте использованные чайные пакетики кипятком и распылите полученный чай на окна, зеркала и других стеклянных поверхностей, чтобы смыть грязь, отпечатки пальцев и другие загрязнения. В завершение протрите стекла чистой тканью без ворса, чтобы избежать разводов и частиц пыли.

18. Покрасить бумагу или ткань

Крепким чаем можно придать скучной белой бумаге оттенок сепии и превратить ее в антикварный пергамент. Ну а слабым чаем можно окрасить белую ткань в коричневый, оранжевый или бледно-зеленый цвета.

Заключение

Ознакомившись здесь с уймой полезных идей, вы наверняка захотите запастись чайными пакетиками впрок, чтобы как следует поэкспериментировать. Однако влажные чайные пакетики можно хранить при комнатной температуре только в течение дня, не больше. В противном случае их стоит охладить, чтобы предотвратить образование плесени и рост бактерий. Только помните, что все натуральные продукты, в том числе и чай, портятся после достаточно длительного периода времени даже при хранении в холодильнике. Если вы сомневаетесь, положитесь на свое обоняние. Если старые чайные пакетики приобрели странный запах, их лучше выбросить и воспользоваться новыми.

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Валентина Соломатина