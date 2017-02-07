Паста с курицей, овощами и сливочным соусом
Идеальная паста для семьи с детьми: разноцветная, вкусная, питательная, полезная, экономная. Рецепт не сложный, главное — соблюдать последовательность, готовить быстро, курицу не пересушить, овощи не перетушить.
Ингредиенты:
500 грамм пасты,
500 грамм куриной грудки,
300 грамм моркови,
500 грамм брокколи,
1 баночка зеленого консервированного горошка,
450 грамм густых сливок,
130 грамм сыра пармезан,
30 грамм сливочного масла,
3 зубчика чеснока,
оливковое масло,
свежевыжатый сок лимона,
сушеные специи (орегано, базилик, майоран) соль, перец.
Готовим продукты: куриную грудку режем на небольшие кусочки, сыр натираем на мелкой терке, морковь режем соломкой, брокколи делим на соцветия, чеснок мелко нарезаем.
Куриную грудку маринуем: соль, перец, сухие травы и лимонный сок. Оставляем мариноваться на 15 минут.
Готовим сливочный соус Альфредо: сначала доводим до кипения сливки (на среднем огне, часто помешивая), затем добавляем пармезан помешиваем пока сыр растает, в конце добавляем масло, тщательно мешаем, солим, перчим.
Разогреваем оливковое масло, добавляем чеснок, обжариваем до появления приятного чесночного аромата. Добавляем куриную грудку.
Обжариваем курицу, помешивая 5-7 минут.
Варитм пасту.
Добавляем к курице брокколи, морковь и зеленый горошек.
Обжариваем помешивая минуты 2-3, не больше. Овощи должны оставаться хрустящими.
Заливаем курицу и овощи сливочным соусом и оставляем немного «потомиться» на маленьком огне — буквально 2-3 минуты.
Добавляем готовую пасту в соус, хорошо перемешиваем и даем прогреться.
Разложите по тарелкам и подавайте горячей.Мария Зимина