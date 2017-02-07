Паста с курицей, овощами и сливочным соусом

Идеальная паста для семьи с детьми: разноцветная, вкусная, питательная, полезная, экономная. Рецепт не сложный, главное — соблюдать последовательность, готовить быстро, курицу не пересушить, овощи не перетушить.

Ингредиенты:

500 грамм пасты,

500 грамм куриной грудки,

300 грамм моркови,

500 грамм брокколи,

1 баночка зеленого консервированного горошка,

450 грамм густых сливок,

130 грамм сыра пармезан,

30 грамм сливочного масла,

3 зубчика чеснока,

оливковое масло,

свежевыжатый сок лимона,

сушеные специи (орегано, базилик, майоран) соль, перец.

Готовим продукты: куриную грудку режем на небольшие кусочки, сыр натираем на мелкой терке, морковь режем соломкой, брокколи делим на соцветия, чеснок мелко нарезаем.

Куриную грудку маринуем: соль, перец, сухие травы и лимонный сок. Оставляем мариноваться на 15 минут.

Готовим сливочный соус Альфредо: сначала доводим до кипения сливки (на среднем огне, часто помешивая), затем добавляем пармезан помешиваем пока сыр растает, в конце добавляем масло, тщательно мешаем, солим, перчим.

Разогреваем оливковое масло, добавляем чеснок, обжариваем до появления приятного чесночного аромата. Добавляем куриную грудку.

Обжариваем курицу, помешивая 5-7 минут.

Варитм пасту.

Добавляем к курице брокколи, морковь и зеленый горошек.

Обжариваем помешивая минуты 2-3, не больше. Овощи должны оставаться хрустящими.

Заливаем курицу и овощи сливочным соусом и оставляем немного «потомиться» на маленьком огне — буквально 2-3 минуты.

Добавляем готовую пасту в соус, хорошо перемешиваем и даем прогреться.

Разложите по тарелкам и подавайте горячей.

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Мария Зимина