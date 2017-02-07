Чай с корицей полезен всем
Смесь корицы с медом еще с древних времен известна как чудодейственное целебное средство. Такой чай использовали для укрепления сердечной мышцы и сосудов, как тонизирующее средство.
Корица с медом
- натуральный мед,
- корица в порошке.
Взять одну часть корицы и две части меда, корицу заливаем стаканом кипятка и даем настояться в течение 30 мин., добавляем мед, перемешиваем и оставляем в холодильнике до утра. Утром следует выпить полстакана напитка натощак, вторую половину – перед сном.
Черный чай с апельсином и корицей
- черный чай 1 ст. ложка;
- цедра 1 апельсина;
- одна палочка корицы;
- 500 мл воды.
Кипятим воду, с предварительно вымытого и высушенного апельсина спиралью срезаем цедру. В кипяток кладем палочку корицы, даем настояться десять минут, добавляем подготовленную цедру, чай и доводим напиток до кипения. Можно добавить сахар или мед по вкусу. Пить в течении дня.Мария Зимина