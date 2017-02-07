 
           
Статьи / 

Мой дом

Чай с корицей полезен всем

Чай с корицей полезен всем
 

Смесь корицы с медом еще с древних времен известна как чудодейственное целебное средство. Такой чай использовали для укрепления сердечной мышцы и сосудов, как тонизирующее средство. 

Корица с медом

- натуральный мед, 

- корица в порошке. 

Взять одну часть корицы и две части меда, корицу заливаем стаканом кипятка и даем настояться в течение 30 мин., добавляем мед, перемешиваем и оставляем в холодильнике до утра. Утром следует выпить полстакана напитка натощак, вторую половину – перед сном. 

Черный чай с апельсином и корицей

- черный чай 1 ст. ложка; 

- цедра 1 апельсина;

- одна палочка корицы;

- 500 мл воды.

Кипятим воду, с предварительно вымытого и высушенного апельсина спиралью срезаем цедру. В кипяток кладем палочку корицы, даем настояться десять минут, добавляем подготовленную цедру, чай и доводим напиток до кипения. Можно добавить сахар или мед по вкусу. Пить в течении дня.

Мария Зимина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Моя семья Мой дом
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100