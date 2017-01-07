Курица, запеченная на гречке
Этот рецепт – отличная идея для семейного обеда или ужина. И курица, и греча запекаются вместе, взаимно пропитываясь соками и ароматами. И не сомневайтесь: получается очень вкусно.
Ингредиенты
-2-3 окорочка весом 800-900 г
-1 большая луковица
-3-4 дольки чеснока
-200-220 г гречки (1 стакан)
-2 стакана воды (кипяток)
-150-200 г сыра
-по 4-5 ст. ложек майонеза и сметаны
-1 ч. ложка прованских трав (или приправа к курице)
-1 ч. ложка хмели-сунели
-соль, молотый перец
-2 ст. ложки растительного масла
Поделив окорочка на бедрышки и голени, промываем, обсушиваем их. Щедро обмазываем со всех сторон смесью майонеза и сметаны с приправами и специями.
Лук, средне нашинкованный, 7-8 минут обжариваем в разогретом масле на среднем огне. Если на окорочках есть жир – мелко нарезаем его, растапливаем и обжариваем - и используем вместо растительного масла.
На другой конфорке прогреваем гречневую крупу, тоже на среднем огне, но без масла – до тех пор, пока зерна большей части гречки не раскроются. Греча будет вкуснее. Но внимательно следим, чтобы крупа не пригорела, так что потряхиваем сковороду и часто перемешиваем.
Форму для запекания смазываем любым маслом. Гречу, сняв сковороду с огня, заливаем осторожно подсоленным кипятком и перекладываем в форму. На крупе раскладываем обжаренный лук и нарезанный чеснок.
Укладываем сверху голени и бедрышки.
Засыпаем хорошим слоем крупно тертого сыра.
Запекаем курицу на среднем уровне в духовке при 190°. Через 40-45 минут проверяем мясо на мягкость, протыкая зубочисткой. Если сыр уже подрумянился, а курице требуется еще время до готовности – просто кладем сверху лист фольги. Время в духовке, в зависимости от величины и толщины кусков курицы – в пределах часа. Если духовка у нас запекает неровно – проще минут 20 запекать курицу без сыра, и только потом засыпать его.
Можно запечь по этому рецепту любые части курицы, в том числе – порезанные мельче.Мария Зимина