8 овощей, которые можно купить один раз и потом выращивать всегда

Очень легко всегда иметь свежую зелень на столе. Многие растения сразу же прорастают в воде и дают новый урожай. Попробуйте создать у себя дома эту маленькую оранжерею — витамины будут дарить вам силы каждый день.

Зеленый лук

Зеленый лук снова вырастет, если оставить его в маленьком стакане с корешками в воде. Комната, где он будет расти, должна быть хорошо освещена.

Чеснок

Чеснок хорошо прорастает и может расти и дальше в стакане с водой. Ростки чеснока очень нежны на вкус, прекрасно добавлять их в салаты и соусы.

Бок-чой (китайская капуста)

В хорошо освещенной комнате поместите корень растения в воду. Держите его там на протяжении 1-2 недель, после чего можно пересадить капусту в горшок. Там она и вырастет в полную капусту.

Морковь

Срезанные верхушки моркови хорошо прорастают в воде. Они порадуют вас яркой зеленью для салатов.

Базилик

Маленькие отростки базилика длиной 3-4 см поместите в стакан с водой под прямые солнечные лучи. Когда они увеличатся в два раза, можно высадить растение в почву. Базилик снова будет пышным и здоровым.

Сельдерей

Отрежьте основание сельдерея и поместите его в блюдце с теплой водой на солнце. Листья начнут расти в середине основания, затем можно его пересадить.

Ромен-салат

Салат снова оживет, если подержать его в воде несколько дней так, чтобы вода покрывала половину растения. После этого сразу появятся новые листья, и растение снова можно будет высадить в землю.

Кориандр (кинза)

Кориандр отлично прорастает в воде. Попробуйте посадить его, и ароматный росток сразу порадует вас буйством зелени.

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Мария Зимина