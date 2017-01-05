Нашатырный спирт дома и на даче

А вы знали что нашатырный спирт прекрасно справляется с насекомыми, вредителями и помогает комнатным растениям? Он может вернуть пяточкам детскую мягкость, а так же отлично отмыть ваши окна и отбелить белье.

Нашатырный спирт: применение против насекомых.

Иногда просто нет сил бороться с муравьями, которые бесконечными чередками появляются на кухне неизвестно откуда. Здесь тоже поможет нашатырный спирт.

Надо добавить в 1 л воды 100 мл нашатыря и промыть этим раствором всю кухонную мебель. Не стоит опасаться специфического «аромата» — он выветривается за несколько минут. Для нас. А «квартиранты» будут ощущать его еще долго и забудут дорожку в ваш дом.

Еще нашатырь поможет от полчищ комаров и мошек во время пикника на природе. Достаточно сбрызнуть место отдыха этим средством и покой вам будет обеспечен. Опять же, аромат для людей будет неощутим через пару минут.

Нашатырный спирт: применение на даче

Любителям выращивать цветочки, помидорчики и прочие цветочно-овощные культуры следует также обратиться за помощью к спирту. Очень уж любят лилии, клематисы, герань, огурцы подкормку с этим средством. Достаточно в 4 л воды растворить 50 мл нашатыря и ваши растения вас отблагодарят своим здоровым видом.

Кстати, можно совместить приятное с полезным: полить комнатные растения таким раствором. Ни запахов, ни комаров-мошек, и при этом – удобренные цветы.

Зуд от укусов комаров можно снять, натерев место укуса нашатырным спиртом (смесь равных количеств нашатырного спирта и воды) или раствором питьевой соды (1/2 ч. ложки на 1 стакан воды).

Как избавиться от морковной и луковой мухи?

Самый простой способ - это обработка грядок слабым раствором аммиака (max концентрация аммиака 0,1 %). Можно использовать нашатырный спирт - 1 мл. на 5 литров воды.

Мытье окон

Чтобы дольше сохранить оконные стекла чистыми и легче их отмывать потом от грязи, уже чистое стекло протирают смесью воды (30 частей), глицерина (70 частей) и нескольких капель нашатырного спирта. Стекла, протертые такой смесью, меньше загрязняются, наледь зимой на них не образуется. При мытье стекол вместе с глицериновой пленкой легко смывается осевшая на ней грязь.

Сухая ультрамариновая синька придает стеклам голубоватый оттенок.

Теплый раствор соли помогает быстро очистить окно от льда. Стекло затем насухо протереть.

Ваши пятки станут как у младенца

Этот рецепт поможет тем, у кого шершавые руки, трещины на пятках, натоптыши.Глицерин с нашатырным спиртом смешиваются в пропорции 1:1. Втирать эту смесь можно как утром, так и вечером, на ночь пятки, подошвы, пальцы и через несколько дней увидите потрясающий результат. Ваши пятки порозовеют, ногти приобретут красивый и блестящий цвет. Так же можно смазывать локти рук. Смесь эта дешевая,доступная,верная.

Как отбелить белье?

Нашатырный спирт – отличный отбеливатель. При стирке льняных или хлопковых изделий, при замачивании, вылейте в мыльную воду 5-6 столовых ложек нашатырного спирта. Нашатырь смягчает воду, и уменьшает влияние солей магния, собственно из-за которых белые вещи приобретают желтоватый оттенок. Для усиления эффекта нашатырного спирта, можно добавить пару ложек скипидара. После стирки, оставьте белье замоченным на 10 часов в растворе воды и скипидара, в соотношении 5:5.

Для отбеливания шерстяных и шелковых вещей, приготовьте такой раствор:

- 12 л. воды

- 8 ст.ложек соли

- 50 гр. порошка

- 3 ст.л. перекиси водорода

- 30 мл. нашатырного спирта

Замачивается на 4 часа, при 40 С температуре.

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Валентина Соломатина