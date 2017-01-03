Нюансы освещения в спальне

Спальня важна тем, что именно в этой комнате человек отдыхает после нелегкого трудового дня. Конечно, в спальне люди не только отдыхают, но и занимаются прочими делами – смотрят телевизор, читают книги и так далее. Одним словом, спальня должна быть оформлена таким образом, чтобы в ней было удобно и отдыхать, и бодрствовать. Не последнюю роль в этом играет правильный подбор освещения, и если вы планируете в спальне заниматься самыми разными делами, то и освещение в спальне должно быть разным.

На практике это достигается применением комбинации нескольких типов светильников, а именно: основного светильника, который будет источником мягкого, рассеянного света, и дополнительных светильников с более ярким и направленным светом. Основной источник света обычно помещается на потолке, а дополнительные могут располагаться в самых разных местах комнаты. К примеру, если вы любитель почитать перед сном, то, скорее всего, вам понадобится торшер или настенный светильник, также весьма удобно будет разместить светильники возле туалетного столика, перед зеркалом, над дверью, у комода, над изголовьем кровати.

На общую атмосферу спальни и освещения влияет выбор типа светильника. Привычные лампы накаливания служат недолго, дают менее яркий свет по сравнению с другими видами осветительных приборов, но зато от их света глаза не устают, так как спектр излучения ламп накаливания максимально приближен к солнечному спектру. Свет люминесцентных источников – яркий, но раздражающий, и для спальни он не подходит. Можно использовать галогенные источники света – они экономны, дают яркий свет, кроме того, с их помощью можно создавать различные световые композиции. Галогенные лампочки можно размещать в ячейках потолка, под карнизами, под плинтусами и под кроватями, в нишах – одним словом, в самых разных и даже неожиданных местах.

Кстати, есть интересная возможность сделать освещение в спальне универсальным. Для этого можно использовать различные системы плавного и ступенчатого регулирования яркости освещения, которые уже давно имеются в продаже, так что найти их не составит труда. Да и любой домашний умелец, умеющий держать в руках паяльник, сможет собрать такое устройство.

Выбирая и устанавливая светильники, нужно помнить о гармоничности и красоте, и постараться подобрать светильники таким образом, чтобы они не только выполняли свои прямые функции, но также и выступали как дополнительные элементы декора.

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Алевтина Мармеладова