Уход за шторами: как правильно их чистить

Для того чтоб шторы продолжали долго радовать вас своим внешним видом и не собирали на себе пыль, от которой тяжело дышать, за ними требуется особый уход.

Во-первых, в отличие от других тканевых изделий, их стирка, чистка и глажка имеет ряд своих собственных особенностей. А во-вторых, разные ткани, из которых изготовлены шторы, требуют различных подходов: чистить бархатные гардины нужно совсем иным способом, нежели нежный тюль.Чтоб чистка штор проходила успешно, необходимо следовать таким рекомендациям.

1. Как правильно стирать шторы в стиральной машинке

Стирать в машинке можно не все шторы, а только те, которые изготовлены из плотных тканей. При этом не желательно одновременно класть в барабан машинки гардины из разных материалов. Что касается программы для стирки, то она напрямую зависит от типа стиральной машинки и от ткани штор, однако есть и общие рекомендации:

- Использование режима деликатной стирки минимизирует возможные повреждения тканей. К тому же такая стирка является универсальной, поэтому подойдет в случае, когда трудно определиться с другими режимами

- Применяйте функцию дополнительного полоскания. Этот этап стирки является не просто желательным, а обязательным, поскольку оставшиеся частички моющих средств при взаимодействии с лучами солнца способствуют скорейшему выгоранию тканей. Отсюда следует, что хорошее полоскание может продлить срок «жизни» Ваших штор.

- Чтоб не повредить ткань, отжимать занавески стоит вручную или, в крайнем случае, на максимально низких оборотах.

2. Как выбрать подходящую температуру для глажки

Естественно, чтоб выгладить шторы и при этом их не прожечь, нужно придерживаться рекомендаций по глажке тканей, из которых они изготовлены. Утюги разных производителей и моделей могут различаться по температурным режимам и прочим параметрам, поэтому перед глажкой штор нужно внимательно пересмотреть доступные функции именно Вашего утюга.

Гладить шторы лучше всего с изнанки и через белую хлопчато-бумажную ткань, особенно если требуется подача высоких температур. Подошва утюга обязана быть чистой.

3. Как можно почистить шторы

В отличие от стирки, чистка штор предполагает сухую обработку ткани, которая проводится при помощи мягких насадок пылесоса или же синтетических метёлок. Пароочиститель также можно применять, но только для такого текстиля, который не боится пара. А теперь рассмотрим, какой уход больше подойдёт разным типам штор в зависимости от материала, из которого они изготовлены:

Тонкий тюль

Уход за занавесками из тюля считается самым простым, поскольку их легко стирать как вручную, так и в стиральной машинке. Помимо этого они очень быстро высыхают. Гладить тюлевые занавески не нужно, достаточно лишь не применять режим отжима, а также сушить в расправленном виде.Чтоб тюлевая ткань не желтела со временем, при стирке лучше всего использовать специальные моющие средства для белых вещей. В них зачастую содержится отбеливатель.

Жёсткий ламбрекен

Для ламбрекена категорично запрещена любая стирка, а нарушение такого запрета может привести к потере привлекательной формы этих штор. Можно очистить поверхность от пыли и мелких загрязнений при помощи пылесоса. При этом можно использовать только мягкую насадку. Для полноценной чистки ламбрекенов понадобится прибегать к услугам химчистки.

Сияющий бархат

Бархатные гардины хорошо себя чувствуют только при стирке в деликатном режиме. Чтоб не прибегать при глажке к высоким температурам, выжмите их вручную и высушите в распрямлённом виде. Во время глажки следите, чтоб утюг двигался по направлению ворса.

Нежная органза

Чтоб не нарушить нежную структуру органзы, стирку следует проводить в деликатном режиме. При этом большим плюсом будет использование специальных мягких моющих средств. Выкручивать и тереть изделие нельзя. После стирки нужно слегка его отжать и развесить, остатки воды сами стекут со шторы.

Натуральный лён

Стирку для неприхотливых льняных штор лучше выбрать ручную. Чтоб после высыхания льняная ткань не усела, сушите штору, разложив её на ровной плоскости. Лён требует высоких температур при глажке и обязательного увлажнения.

Деликатный шёлк

Некоторые шёлковые ткани, особенно тёмные, имеют свойство линять при стирке. По этой причине лучше всего отнести их в химчистку. А шторы, сделанные из искусственного шёлка, нельзя увлажнять во время глажки. Чтоб выровнять их, необходимо использовать дополнительную равномерно влажную ткань.

Следуя этим простым советам, ваши шторы всегда будут выглядеть великолепно.

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Алевтина Мармеладова