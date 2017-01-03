Экономим воду и моющие средства

Самым частым действием в доме является мойка посуды. Происходит это от 2 до бесконечного количества раз за день. Поэтому здесь постараемся максимально экономить.

1) Старайтесь мыть посуды сразу после еды, не откладывая это на завтра, на вечер, или через час.

2) Если времени катастрофически не хватает - залейте тарелку, кружку, кастрюльку водой - таким образом вы сэкономить время и деньги - засохшую грязь сложнее отмыть.

3) Старайтесь при мойке посуды отключать воду пока намыливаете и оттираете губкой всю грязь и остатки еды - отчистите 5 тарелок и вилок - промойте их в проточной воде (кстати можно и в холодной - потому что если жир не отмылся средством - смените средство - сейчас практически все гели оттирают жир даже в холодной воде). А дальше по кругу - небольшими порциями.

4) Тоже самое касается раковины и плиты - старайтесь промывать их каждый день - по чуть-чуть грязь скапливается каждый день - и порой незаметно. А когда на вашей плите появляется уже очень заметный слой жира - то чтобы от него избавиться нужно приложить немалые усилия и средства.

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Валентина Соломатина