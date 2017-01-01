Cредство для чистки засоренного слива

В наши дни в магазинах можно купить средство для чистки засоров на любой кошелек и вкус. Однако иногда бывает так, что слив засорился поздним вечером, и бежать в магазин совсем не хочется.

В этом случае можно приготовить средство для прочистки своими руками. Нужные компоненты обычно есть на кухне у каждого из нас.

Нам потребуется сода, уксус и кастрюля кипятка. Сода – половинка стаканчика и такое же количествово уксуса.

Сначала насыпаем в слив соду, затем наливаем укус. Закрываем слив тарелкой, а через полчаса смываем состав большим количеством кипящей водички.

Средство из соды и уксуса подходит для прочистки не слишком сильных засоров. Лучше всего воспользоваться им сразу же, как только вы заметили, что вода сливается медленно.

А вообще засор легче предупредить, чем прочистить. Для профилактики засоров регулярно засыпайте в слив одну столовую ложку с горкой сухого горчичного порошка и выливайте один кипящий чайник.

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Евгения Примак