Болезни от сидячего образа жизни

В тот момент, когда вы читаете эти строки, вы наверняка сидите. И до этого сидели, и, скорее всего, будете сидеть и после того, как прочитаете статью. И вы, и многие другие люди большую часть жизни проводят в положении сидя. На работе — за столом в офисе, дома — у телевизора или с ноутбуком на коленях.

Это не очень хорошо, потому что от постоянного сидения портится здоровье, снижается качество жизни и она может даже существенно сократиться. Болезни от сидячего образа жизни уверенно движутся к лидерским позициям в списке самых распространенных проблем со здоровьем.

Причины болезней при сидячем образе жизни

Человек и так расплачивается болями в пояснице за свою способность ходить на двух ногах. При длительном сидении нагрузка на поясничный отдел позвоночника становится еще больше. Шейный отдел тоже страдает из-за постоянного напряжения мышц шеи и плечевого пояса. А если еще и сидеть неправильно, то к списку болезней при сидячем образе жизни может добавиться еще и сколиоз. Особенно подвержены искривлению позвоночника дети и подростки, у которых опорно-двигательная система еще не сформировалась и легко подвергается деформации.

Болезни при сидячем образе жизни развиваются и из-за нарушения кровообращения. У офисных работников варикоз — обычное явление. Как и геморрой, тромбозы и другие болезни от сидячей работы.

Ученые установили: у людей, ведущих преимущественно сидячий образ жизни, риск умереть от сердечной недостаточности или инфаркта вдвое выше тех, кто более подвижен.

Еще один аспект — большой риск ожирения. И это связано не только с нехваткой двигательной активности. Исследования выявили интересный и неприятный факт: в тканях, подвергающихся механическому давлению, образуется на 50% больше жира. Сидя на своих мягких ягодицах в течение длительного времени, мы заставляем их увеличиваться за счет увеличения количества жировых клеток. Исследователи проблем, связанных с ожирением, обнаружили также, что при сидячей работе чаще образуется висцеральный жир. А его вывести из организма предельно трудно: он располагается не в подкожной клетчатке, а в сальнике, расположенном в брюшной полости. Именно висцеральный жир образует у мужчин выпирающее круглое брюшко.

Кстати, мужчины, ведущие сидячий образ жизни, больше подвержены специфическим заболеваниям мужской половины человечества. Из-за застоя крови в малом тазу быстрее развивается простатит, от которого рукой подать до аденомы простаты и нарушений эрекции.

Впрочем, женщины также рискуют своим женским здоровьем: гинекологические болезни от сидячей работы тоже развиваются.

Как избежать болезней от сидячей работы

Очень просто: нужно больше двигаться. Фитнес раз в неделю проблемы не решит — нужно больше двигаться в течение дня.

Вставать с уютно просиженного кресла как минимум каждый час-полтора, чтобы энергичными движениями заставить кровь двигаться, суставы — разминаться. Можно потанцевать, или выполнить несколько простых упражнений. В транспорте лучше не сидеть, а стоять, а еще правильнее — проходить хотя бы часть пути пешком. Отказаться от лифтов и ходить пешком по лестнице. Вернувшись домой с работы, не занимать уютное местечко на любимом диване, а пройтись по ближайшему парку. Место работы должно быть правильно устроено: высота стола и стула подогнаны под ваш рост, монитор компьютера расположен так, чтобы не приходилось напрягать шею, всматриваясь в экран.

Сидеть за столом в офисе, конечно, легче, чем разгружать мешки или копать канавы. Но опасность сидячего образа жизни для здоровья не меньше, чем при тяжелой физической работе. Берегите себя!

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Александра Дроздова