Одиннадцать ключей к истинной цели
Хотеть сделать и делать - это две большие разницы. Мечтать нужно активно. Осознав свою истинную цель, Вы обретете силу и уже не сможете покорно плыть по течению, вам захочется стать хозяином своей жизни.
1. Думайте письменно. Цель, которой нет на бумаге, не существует.
2. Задавайте цель определенно, отвечая на вопросы: что, где, когда и как?
3. Ограничьте цель во времени: цель без времени — это просто мечта.
4. Подумайте, кому достижение Вашей цели принесет пользу, кроме Вас?
5. Формулируйте цель в утвердительной форме в настоящем времени.
6. Делите цели на подцели, готовьте подробный сценарий достижения цели.
7. Возьмите на себя ответственность за свои действия на пути к цели.
8. Определите промежуточные результаты достижения цели.
9. Думайте о цели, а не о средствах ее осуществления. Задайте конечный пункт назначения и идите.
10. Создайте образ будущего, где Вы достигли цели, и зафиксируйте этот образ.
11. Ведите себя так, как если бы успех был Вам гарантирован.Александра Дроздова