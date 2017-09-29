Одиннадцать ключей к истинной цели

Хотеть сделать и делать - это две большие разницы. Мечтать нужно активно. Осознав свою истинную цель, Вы обретете силу и уже не сможете покорно плыть по течению, вам захочется стать хозяином своей жизни.

1. Думайте письменно. Цель, которой нет на бумаге, не существует.

2. Задавайте цель определенно, отвечая на вопросы: что, где, когда и как?

3. Ограничьте цель во времени: цель без времени — это просто мечта.

4. Подумайте, кому достижение Вашей цели принесет пользу, кроме Вас?

5. Формулируйте цель в утвердительной форме в настоящем времени.

6. Делите цели на подцели, готовьте подробный сценарий достижения цели.

7. Возьмите на себя ответственность за свои действия на пути к цели.

8. Определите промежуточные результаты достижения цели.

9. Думайте о цели, а не о средствах ее осуществления. Задайте конечный пункт назначения и идите.

10. Создайте образ будущего, где Вы достигли цели, и зафиксируйте этот образ.

11. Ведите себя так, как если бы успех был Вам гарантирован.

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Александра Дроздова