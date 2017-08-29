Техники самомотивации

Современного человека часто преследует лень. Страшная и непокорная, она бродит за нами по пятам и навевает сон. На работе и дома, где бы мы ни находились, мы не слишком-то торопимся взяться за дело. Может, всё дело в нашей природе? Неужели? В период раннего развития человечества, когда у нас не было крыши над головой, кроме высокого свода пещер или в диких лесах, где повсюду подстерегали свирепые хищники, нас вряд беспокоила лень. Скорей всего, каждое мгновение нашей жизни мы были настороже, не считая времени сна. Это сейчас, когда нам больше не приходится выживать, прятаться от хищников и добывать пищу, в надежде, что сами не станем добычей, мы позволяем себе лежать на диване. В тепле и безопасности. Конечно, нельзя исключать фактор занятости на неинтересной работе, которая истощает все наши силы и сводит на нет весь энтузиазм. В таком случае, почему бы не задуматься о смене своей сферы деятельности? Хорошенько спланировав переход на интересную работу, получив необходимые знания и навыки, мы смогли бы позволить себе заняться любимым делом и навсегда забыть о лени. Хотя… чтобы этого достичь, опять же нужна мотивация! В этой статье будет приведено несколько техник самомотивации, которые помогут вам в вашем пути.

1. Действуйте, вопреки сопротивлению. Просто заставьте себя подойти к рабочему месту и начинайте трудиться, не смотря на лень и инертность. Отключитесь от всего, что может вас отвлекать, появляющиеся мысли о развлечении вместо работы игнорируйте. Постарайтесь приступить к важной для вас деятельности немедленно и заставьте себя поработать как минимум 10-15 минут. Обычно такой подход переключает нас в рабочее настроение, рассеивает посторонние мысли и наполняет энергией, требующейся для продолжения работы.

2. Используйте боль и удовольствие. Ваша цель заключается в том, чтобы связать ваше бездействие с негативными последствиями, а вашу активность с позитивными. Сделать это вы можете различными способами. Например, представьте, каким полным станет ваше тело, если вы продолжите лежать на диване за просмотром телевизора, и какими стройными вы будете, если начнёте делать зарядку. Визуализируйте результаты для ваших действий и бездействия ярко и эмоционально, старайтесь представить как можно больше позитивных и негативных последствий в зависимости от того, чем вы сейчас занимаетесь. Представляйте два возможных варианта событий для сроков длиною в 10, 15 или 20 лет, так, чтобы разница была ощутимой.

3. Назначьте награду. Если вместо работы вы предпочитаете побродить по просторам интернета, посмотреть фильм или почитать интересную книгу, пресекайте это желание на корню. Пообещайте себе, что посмотрите долгожданный фильм или сыграете в компьютерную игру в выходной день, с тем условием, что работа будет выполнена. Назначьте для себя любую другую награду, которую вам хотелось бы получить. Не нужно обещать себе миллионы через год – два вашего труда, это может не сработать в данный момент, лучше, если для каждого небольшого периода времени вы будете назначать небольшую, но привлекательную для вас награду.

4. Примените НЛП – техники. Нейролингвистическое программирование, довольно интересное направление практической психологии, или психологии успеха. НЛП позволяет повторить успех других людей, копируя их образ мыслей, убеждения и поведение. Кроме того, многие из существующих технологий НЛП можно адаптировать под техники самомотивации. В частности, вы можете применить технику якорения состояний, для увеличения вашей работоспособности и мотивации к действиям. В ближайшем будущем мы разместим на нашем сайте статьи об НЛП техниках самомотивации, чтобы у вас была возможность на практике убедиться в их действенности.

5. Разнообразьте вашу среду. Окружающая среда может оказывать значительное влияние на ваш уровень мотивации. Порядок, к примеру, увеличивает стремление к порядку в мыслях и действиях, беспорядок, наоборот, способствует рассредоточению вашего внимания и демотивирует. Если вы хотите увеличить свою мотивацию к работе, постарайтесь создать соответствующее окружение. Уберите всё лишнее с глаз долой, устраните всё, что вас отвлекает, сделайте такую среду, в которой вам было бы приятно работать. Поставьте на стол или на другое видное место табличку с мотивирующей цитатой. Позаботьтесь об освещении. Предупредите ваших близких о том, чтобы вас не беспокоили во время работы.

6. Включите мотивирующую музыку. Какая музыка делает вас наиболее активными, заводит или, скажем так, воодушевляет на подвиги? Рок, техно, инструментальная музыка или, может быть, классика? Приступая к работе, включите такую музыку, которая заставит вас трудиться с полным энтузиазмом. Сделайте упор на свой предыдущий опыт, а если сомневаетесь в выборе – экспериментируйте. Составьте подборку любимых песен, можно разных направлений, в наибольшей степени способствующих вашей активности, а не расслаблению. Включите её на громкость комфортного для вас уровня, не слишком громко, иначе это может вызвать раздражение, но и не слишком тихо, чтобы вам не пришлось к ней прислушиваться.

7. Поставьте цель и получите о ней полное представление. Наличие ясной, определённой цели, лишённой сомнений и колебаний, служит отличным мотивирующим средством, отсутствие цели, наоборот, демотивирует и подпитывает склонность к лени. Без цели даже энергии у вас как будто становится меньше. Так, например, замечено, что определённость и нацеленность на результат способствуют сосредоточению ваших внутренних ресурсов на его достижение, вы становитесь более сосредоточенными и внимательными. При всём этом, важно иметь цель для каждого аспекта вашей жизни, так, чтобы просыпаясь с утра, вы знали наверняка, для чего вы встаёте. Чтобы ничто не могло сбить вас с вашего пути.

8. Выберите то, что вам интересно. Сложно мотивировать себя на выполнение работы, которая вам совершенно не интересна, более того, такая деятельность может стать для вас настоящим мучением. Задайтесь вопросом: А действительно ли вам это нужно? Если да, в таком случае вам придётся поработать над своими убеждениями и взглядами на жизнь, чтобы, как минимум, работа не доставляла вам больших неудобств. Если нет, просто смените сферу вашей деятельности на то, что вам действительно интересно. Для выполнения любимого дела вам не придётся себя заставлять, уговаривать или искать способы самомотивации, вы просто будете делать это и получать удовольствие от процесса.

9. Больше двигайтесь. Лень способствует увеличению лени, а продолжительное бездействие приводит к уменьшению внутренней энергии и активности в целом. Особенно заметно от бездействия уменьшается ваш уровень мотивации, так, вам будет трудно заставить себя взяться за работу, после длительного периода застоя. С другой стороны, регулярная физическая активность, занятия спортом и даже простая утренняя разминка увеличивает ваше стремление делать что-то полезное. Вместе с физической зарядкой увеличится и ваша уверенность в себе, будет лучше думать голова, появится больше полезных мыслей, ваши действия станут более эффективными.

10. Сделайте работу своей привычкой. Это касается не только той работы, которую вам необходимо выполнить, но и работы вообще. Сделайте так, чтобы регулярная деятельность стала вашей привычкой, трудитесь всё время, когда не отдыхаете. Вам будет намного проще сесть за рабочий стол и сделать что-то нужное, поскольку ваши руки будут тянуться к работе, ваши мысли будут ходить вокруг важного дела. Это избавит вас от необходимости мотивировать себя постоянно. Только не нужно доводить дело до фанатизма, здоровый отдых так же необходим, как работа.

Вроде ничего сложного? Определиться с тем, что вам интересно, поставить цель, и начать действовать, попутно применяя приведённые выше техники самомотивации. Я не могу гарантировать, что они сработают в вашем случае, попробуйте, и, быть может, с помощью этих техник вы, наконец, сможете сдвинуться с места. Всё в ваших руках, успехов!

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Валентина Соломатина