Девять правил для тех, кто хочет развиваться самостоятельно

Саморазвитие сегодня - это показатель развивающейся личности. Только человек способен развивать свои способности при помощи анализа своих сильных и слабых сторон.

1. Отчистите голову от ненужного мусора. Вредные привычки, трата времени в пустую, стресс, любые глупые заморочки и проблемы. Возьмите и забудьте про них. Для новый свершений нужна светлая голова.

2. Занимайтесь самообразованием. Читайте книги про бизнес и те которые вам нравятся. Посещайте всевозможные выставки, странные безумные места, путешествуйте, займитесь новыми видами спорта, будьте всесторонне развитым — это очень поможет вам в бизнесе.

3. Развивайте характер лидера, логику, бизнес IQ, умение общаться с людьми, разработай жесты и мимику, манипулирование, ораторские навыки. Увлекайтесь всем.

4. Займитесь чем-нибудь духовным. Хоть медитация, хоть йога, хоть эзотерика. Чем угодно, но ты должен чувствовать людей, а для этого надо прочувствовать себя, ибо бизнесмены очень духовные люди.

5. Бизнесмены видят людей насквозь. Могут приводить толпу в изумление. Знают психологию человека лучше любого психолога. Конечно, это не относится ко всем бизнесменам, я про тех кто многого добился. И это все нужно нарабатывать годами. Нарабатывай.

6. Полюбите деньги. Полюбив деньги они полюбят тебя. Заметили, что бедные говорят, что у них нет денег и вообще стараются сторонится этой темы, а богатые любят говорить о деньгах, что у них их много, и знают как сделать еще больше.

7. Мечтайте. Представляй цель, а главное как ты ее добиваешься. Визуализируй свой путь достижения цели поэтапно. А в конце, когда ты дошел до своей цели — представь эти ощущения. Эти эмоции будут давать тебе надежду.

8. Не слушай неудачников которые говорят, что ничего не получится. Они неудачники и неудачниками останутся. Слушай только себя и наставников.

9. Действуй. Даже самый маленький шаг — это движение вперед. Все приходит с опытом и начав сегодня с малого, ты совсем скоро ты будешь оглядываться и удивляться прошлому. Помни отсутствие прогресса, есть регресс.

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Валентина Соломатина