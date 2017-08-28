Очищение от негатива

Очень важно, особенно начинающим, уметь проводить практики очищения от негативной энергии и негативных программ. Вообще, энергетическое самолечение очень важная вещь. Опишем несколько способов избавления от негативной энергии - как самые основы.

Техника первая. Умывание

Надо просто помыться под душем, или просто помыть руки, притом представляя, что вода смывает негатив (негатив можно представлять как что-то чёрное, вязкое или что угодно, что ассоциируется с ним). Желательно притом чтобы негатив проявлялся в вашем воображении при минимуме усилий, а когда он перестанет проявляться - значит вы чисты. Если не получается, то просто визуализируйте, вкладывая в визуализацию (представление в виде образа) нужный смысл.

Техника вторая. Послать в землю

Надо встать (если есть возможность - то босыми ногами) на Землю, "попросить" её высосать из вас негатив. Просто представьте, как Земля высасывает ваш негатив, как дурная энергия стекает с вас. Мысленно посылайте её в землю (если можете, то как и в первой практике просто ощущайте её, а если нет - визуализируйте). Энергия не только снаружи, но и внутри. Если в Землю попадёт какое-то количество "хорошей" энергии, то это нестрашно - движение энергии всегда полезно. Можно так же использовать деревья (желательно деревья-вампиры, о них вы можете прочитать в интернете или я позже напишу). Там надо прислониться к дереву и попросить забрать негатив.

Техника третья. Сжигание

Можно "сбросить" негатив в огонь или же провести по телу огнём свечки (так чтобы не обжечься) с намерением очиститься.

Техника четвертая. Дыхательная

Вы выдыхаете негатив - это может выглядеть как густой неприятный дым, придумывайте образы, а взамен вдыхаете голубое и\или золотистое сияние. Эта техника не только очистит, но ещё и подзарядить вас. Чем полнее и обширнее представление - тем лучше - то есть надо представлять как свечение растекается по всему телу, впитывается в вас и так далее, и соответственно ощущать тяжесть и пагубность негатива, который вы выдыхаете.

Техника пятая. Медитативная

Вам необязателен физический контакт со стихиями, чтобы очиститься. Можно использовать медитация. Сначала войдите в состояние релаксации (об этом писалось ранее), затем подробно визуализируйте как поток воды омывает вас, впитывая и унося всё дурное. Так же можно и с иными стихиями - например представить что вы охвачены огнём, который не сжигает ваше тело (может быть побочный эффект в виде жара и лёгкого ухудшения самочувствия, но эффект есть). Можно и иными способами визуализировать очистку от негатива - главное ваша фантазия и разумный подход (например, старайтесь чтобы негатив не попал на людей и не загустел в пространстве).

Помните, что эти техники очень полезны, но они не решат всех ваших проблем и не смогут очистить вас окончательно, на глубинных уровнях идёт более серьёзная и трудная работа.

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Валентина Соломатина